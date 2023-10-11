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عدن - ياسمين التهامي - أقوى وصفات طبيعية للتخلص من النحافة وزيادة الوزن 5 كيلو في أسبوع مجربه ومضمونه 100%100

وصفات زيادة الوزن للتخلص من مشكلة نقص الوزن، النحافة عبارة عن نقص شديد في وزن الجسم بشكل ملحوظ، يتعدى المعدل الطبيعي لوزن الإنسان، ومن الممكن أن يؤثر نقصان الوزن على الصحة، وأحيانا لا يؤثر على الصحة، لو كان في حدود نسب معينة، أما إذا زاد ت النحافة عن الوضع الطبيعي، فيؤثر على الصحة ويؤدي إلى العزلة والاكتئاب، ويتعرض الشخص النحيف للانتقادات ، وهنا تعتبر حالة مرضية، وتوجد كثير من الوصفات التي تزيد من الوزن، والتخلص من هذه المشكلة، ولذلك فقد وفرنا لكم متابعينا الكرام أهم الوصفات الطبيعية للزيادة الوزن والقضاء على النحافة بشكل أمن وطبيعياً.

وصفة لزيادة الوزن من الأعشاب

الزعفران والزعرور والحبة ونخلطهم جميعا مع الماء المغلي ويشرب يوميا لمدة أسبوع وسوف تلاحظون النتيجة بشكل مذهل.

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وصفة من الأطعمة لزيادة الوزن

يوجد طرق كثيرة لزيادة الوزن منها الخميرة، والزبيب، وممارسة الرياضة، وتناول المكسرات، و الابتعاد عن المشاكل التي تؤدي إلى النحافة، ويوجد أيضا أدوية تزيد من الوزن لكن للأسف هذه الأدوية يدخل في تركيبها الكورتيزون، وأيضا مشروب الحلبة يزيد من الوزن ويعمل على فتح الشهية، لكن معظم الناس لا تفضلها نظرا لما تسببه من رائحة عرق وبول غير مستحبة، وأيضا الحلاوة الطحينية تزيد من الوزن، وتناول الأفوكادو، و الإفراط في تناول الوجبات الجاهزة، و السريعة، وممارسة الرياضة، وتناول الشيكولاتة، ما بين التمارين الرياضية، وأيضا عدم الحركة بعد تناول الطعام، وذلك حتى لا يتم هضم الطعام سريعا، وأيضا البعد عن المشاكل التي تؤثر على نفسية الشخص وتصيبه بفقدان الشهية، وتناول عسل النحل.

أسباب النحافة

أسباب وراثية، وأسباب نفسية، ومنها سوء التغذية، وأدوية مرض السكر، والأمراض المزمنة، وكثرة المجهود، والحركة

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