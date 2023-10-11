شكرا لقرائتكم خبر عن كم كان عمر الشيخ زايد عندما حكم إمارة العين الامارتية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كم كان عمر الشيخ زايد عندما حكم إمارة العين الامارتية 2023/10/11 الساعة 08:35 مساءً (جهينةيمن) الشيخ زايد وهو مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان أول رئيس يترأس الإمارات، وقام بالتعاون مع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم بالعمل على توحيد الدولة، وكان هذا التوحيد في الثاني من شهر كانون الأول في عام 1971 ميلادي، يعتبر الشيخ زايد هو المؤسس لأول فدرالية عربية في الوقت الحديث، ومن هنا من خلال موقعنا سوف نقدم لكم بعض المعلومات عن الشيخ زايد، وحكمه لمدينة العين. ‏ كم سنة حكم الشيخ زايد مدينة العين اقراء ايضاً :

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