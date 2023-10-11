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عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعاني الكثير من الكحة، ويتم البحث عن حل لتلك المشكلة والتي تظهر بسبب وجود التهابات داخل الجهاز التنفسي أو وجود مشاكل داخل الجهاز الهضمي، وتختلف شدة الكحة ونوعها تبعا لسبب حدوثها، حيث يتم الانتهاء من مشكلة الكحة بواسطة الأعشاب الطبيعية، لكن في حال أن استمرت يجب التوجه إلى الطبيب حتى يتم معرفة سبب تلك المشكلة ويتم تقديم علاج مناسب.

المشروب السحرى لعلاج الكحة والبرد والسعال والبلغم

توجد مشروبات طبيعية تعمل على معالجة الكحة، لكن يجب استشارة الطبيب أولا حتى يسمح بتناول المشروب، وتعمل تلك المشروبات على تخفيف حدة الكحة ومعالجة الجهاز التنفسي ومنع حدوث أي مشكلة قد تتفاقم فيما بعد، لذا سنقدم لكم بعض من المشروبات التي تساعد على تخفيف الكحة، كما سنعرض لكم طريقة الإعداد الصحيحة حتى تحصل على تأثير إيجابي.

من أفضل المشروبات التي تستخدم في علاج الكحة شاي الزنجبيل، حيث يعمل على تخفيف الكحة الجافة الخالية الإفرازات المعدية، وذلك بسبب احتوائه على مواد مضادة للالتهاب، ويساعد أيضا على تخفيف الشعور بالألم والتقليل من الغثيان، ولكي تتمكن من إعداد كوب الزنجبيل، عليك باتباع تلك الخطوات الآتية:

قم بوضع إناء به ماء على الموقد وانتظر حتى تغلي الماء.

قم بإضافة حوالي 20 جرام أو 40 جرام من الزنجبيل والشاي إلى الكوب الساخن وقم بتقليب المشروب ويمكنك بوضع ملعقة من العسل والليمون، حيث يعملان على تحسين مذاق المشروب.

يجب تناول هذا المشروب مرة واحدة في الأسبوع لأن الكمية الكثيرة منه قد تؤدي إلى حدوث قرحة المعدة.

يمكنك تناول السوائل الدافئة والتي تعمل على تهدئة الكحة وتقليل حدتها وتتمثل تلك السوائل في الشاي ومشروب النعناع وحساء الدجاج والعديد من المشروبات الأخرى، وسنقدم لكم بعض من السوائل الدافئة:

مشروب النعناع: الذي يساعد في تقليل مخاط الرئتين، كما يعمل على ترطيب الجهاز التنفسي، ويمكنك أن تتناوله بأكثر من طريقة مختلفة.

مشروب العسل والماء: يمكنك غلي كوب من الماء ثم عليك بإضافة ملعقة كبيرة وقم بتقليبها جيدا، بعد ذلك قم بتناول هذا المشروب على الريق كل صباح حتى تختفي الكحة تماما.

لتنظيف الرئتين من البلغم وعلاج ضيق التنفس سريعا اليكم هذه الوصفة الجبارة.