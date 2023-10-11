شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الطماطم فيها سم قاتل”..تحذير من وزارة الصحة بشأن نوع سام من الطماطم في الأسواق المصرية.. علشان مترجعش تندم!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فيها سم قاتل عبارة ترددت كثيرا خلال الفترة القليلة الماضيه وارتبطت بوجود الطماطم من المعروف أن الطماطم هي أهم أنواع الخضروات الموجودة في السوق المصرية، وتقوم سيدة المنزل بشرائها بشكل متكرر لأنها تستخدمها دائما في امور الطهي ولكن هناك أنواع شائعة من الطماطم في الأسواق، يجب على سيدة المنزل أن تبتعد عنها قدر الإمكان لأنها غير صالحه للاستخدام وتبين أن هذا النوع من الطماطم غير مسجل لدى وزارة الزراعة ويتم زراعتها من حبوب لقاح وتقاوي لم يتم اختبارها وهذا يشكل خطورة على حياة كل من يتناولها تابعونا للتفاصيل : حذرت وزارة الزراعة من نوع طماطم موجود في الاسواق يدعى 025، وأوضحت الوزارة أن تلك النوع من الطماطم تم زراعته نتيجة قيام شركة مجهولة باستيراد هذا النوع من بذور الطماطم من دولة عربية ما وتلك البذور غير صالحة للزراعة، وتم تقليد المنتج الأصلي ملصق ملصق آخر معروف باسم “025” وتم عمل العديد من الحملات التفتيشية على المزارعين وأصحاب البساتين التأكد من أنهم لا يقوموا باستخدام تلك البذور حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية. الطماطم من غير ناضجة هي الطماطم الخضراء وتلك التي يجب البعد عنها وعدم شرائها لانها لم تأخذ فترة النضج الكافية لتصبح صالحة للاستخدام، هذه الطماطم تحتوي على مادة السولانين السامة التي تسبب آلام شديده في المعده بالإضافه إلى حرقان في الحلق وتلك المادة إذا زادت في جسم الإنسان يمكن أن تكون قاتلة .: الطماطم فيها سم قاتل”..تحذير من وزارة الصحة بشأن نوع سام من الطماطم في الأسواق المصرية.. علشان مترجعش تندم!!.

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