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عدن - ياسمين التهامي - دولة عربية فقيرة تقلب الطاولة وتعلن اكتشاف ثروة هائلة ستجعلها أغنى من السعودية وكل دول الخليج

بخطوات ثابتة، تمضي موريتانيا نحو تحقيق هدفها المنشود واستخراج ثرواتها المدفونة في باطن الأرض، واستثمار مكامن موارد الغاز على سواحلها الأطلسية، والخروج من قائمة الدول الفقيرة والتحرر من ضيق الحال، حيث يتوقع مراقبون أن الثروات الغازية التي تم اكتشافها في موريتانيا قادرة على أن تجعل هذا البلد الفقير ضمن قائمة الدول الغنية وتجاوز عددا من الدول العربية في الثراء والتنمية، ولا يستبعد أن تحدث المعجزة وتصبح موريتانيا أغنى من السعودية على سبيل المثال، وذلك في حال تم استخراج الغاز الذي تم الإعلان عنه واستثمار تلك الثروات في صالح تنمية البلد وتحسين الأوضاع المعيشية لسكانه البالغ عددهم أربعة ملايين.

في منتصف عام 2015 حدثت المعجزة بالفعل، وذلك عندما نجحت سفينة حفر تتحرك منذ عدة سنوات في المياه الموريتانية والسنغالية، في اكتشاف عدداً من آبار الغاز، حيث كان الاكتشاف الأول في منطقة «السلحفاة الكبير»، التي أصبحت فيما بعد تسمى (آحميم)، وهي المنطقة التي تقع على الحدود بين موريتانيا والسنغال، وفي نفس العام اكتشفت منطقة «مارسوين» التي أصبحت فيما بعد تسمى «بئر الله». ويقع الاكتشافان في نفس القطاع (c8)، ويفصل ما بينهما قرابة ستين كيلومتراً داخل المياه الإقليمية الموريتانية، إذا يقع «بئر الله» إلى الشمال، وذلك في إطار حوض غازي يمتد لأكثر من مائتي كيلومتر قبالة السواحل الموريتانية والسنغالية.

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وداخل منطقة «السلحفاة الكبير» تم حفر ثلاثة آبار، اثنان في المياه الموريتانية هما: «آحميم 1» و«السلحفاة 1»، وواحد في السنغال هو: «جومبيل»، وكانت هذه الآبار الثلاثة ناجحة إذ مكنت من الوصول إلى كميات معتبرة من الغاز الطبيعي عالي الجودة. أما في منطقة «بئر الله» فقد نجحت السفينة المذكورة قبل أيام في حفر بئر «أوركا 1» الذي فاق التوقعات التي كانت بحوزةى الشركة الأمريكية، ووصف من طرف كوسموس وبريتش بيتروليوم بأنه أكبر اكتشاف في المياه العميقة خلال عام (2019)، وثالث اكتشاف عبر العالم خلال ذات العام أيضاً.