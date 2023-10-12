مليشيا الحوثي تخصص طريق صنعاء الحديدة لشركاتها فقط

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر محلية في الحديدة وصنعاء، إن مليشيا الحوثي خصصت طريق الحديدة صنعاء عبر مناخة لشركاتها فقط.

ويعد طريق صنعاء مناخة الحديدة الطريق الرئيسي بين صنعاء والحديدة منذ ستة عقود، لكن مليشيا الحوثي قطعته خلال الأيام الماضية تزامنا مع انشغال العام بالحرب في غزة.

وتشير وثيقة أصدرتها مليشيا الحوثي صدرت مطلع الأسبوع إلى أن المليشيا قررت قطع حركة الشاحنات التجارية من الحديدة إلى صنعاء والعكس، بجميع أنواعها وتحويلهم إلى خطوط طويلة غير مؤهلة وذات مرتفعات وانحدارات خطيرة عبر المحويت للشاحنات المتوجهة إلى الحديدة، وعبر ذمار للشاحنات القادمة من الحديدة.

وقال سائقو نقل وشهود عيان ومقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي إن الخط الرئيسي الواسع نسبيا صنعاء الحديدة عبر مناخة، مقارنة بخط المحويت وخط ذمار، صار حصرا بشركات النقل الحوثية، التي تتبع المؤسسات العسكرية الحوثية.

وتوفي ما لا يقل عن 6 أشخاص في حادث مروع بسبب نقل الخط واصطدام شاحنة نقل بسيارة تحمل مسافرين في خط ذمار، في الساعات القليلة الماضية.

ولم تبرر مليشيا الحوثي الإجراءات التي قامت بها، باستثناء التخفيف من الازدحام، لكن السائقين يقولون إن الازدحام انتقل بشكل مضاعف للخطوط البديلة، وارتفعت نسبة الحوادث المرورية المروعة.