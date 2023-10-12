اعتبرتها جريمة.. نقابة المحامين تدين ما تعرض له محامِ من قبل عضو في نيابة بني مطر

أدانت نقابة المحامين اليمنيين، ما تعرض له أحد منتسبيها المحامين للإهانة من قبل عضو في نيابة بني مطر بمحافظة صنعاء، معتبرة ذلك بأنه إرهاب لثني المحامين عن القيام بواجباتهم.



وقالت النقابة في بيان له، إنها تلقت بلاغاً من المحامي الدكتور عبدالله الهاملي أفاد خلاله بإهانته وسبه ونعته بألفاظ غير لائقة من قبل عضو في نيابة بني مطر، إبراهيم الموشكي ومن ثم توجيه العساكر بإخراج المحامي المذكور من النيابة.



النقابة في بيان لها عبرت عن إدانتها مطالبة بالتحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها، ساردة ما أتى في بلاغ الدكتور الهاملي إليها، بأن جنوداً قاموا بأمر من العضو المشكو به بإمساكه وإخراجه من النيابة كما يمسك المجرمون.



ووصفت النقابة مثل هكذا تصرفات غير لائقة وتعسفية تسيئ في المقام الأول للنيابة ومنتسبيها.



وأكدت النقابة رفضها واستنكارها الشديدين لمثل هكذا تصرفات من عضو النيابة إبراهيم الموشكي، معتبرة هذا الإجراء التعسفي المخالف للقانون هدفه إرهاب المحامين وثنيهم عن القيام بواجبات مهنتهم السامية والنبيلة في الدفاع عن حقوق المواطنين.



وأثارت الواقعة تساؤلات النقابة وترجيحاتها بوقوف النائب العام السبب الرئيسي والأهم في استهداف شريحة المحامين لأسباب غير معلومة.



وجددت النقابة التأكيد أن هذه الممارسات تمثل سابقة خطيرة في القمع والتعدي على مهنة المحاماة ومنتسبيها واستقلالها بطرق غير مشروعة للنيل من كرامة مهنة المحاماة بعراقتها تؤدي رسالتها السامية برعاية حسن سير المرفق القضائي وحفظ الحقوق وحمايتها داخل المجتمع وبين أفراده ومؤسساته وبما تستمد قدسيتها وواجب احترامها واحترام استقلالها من العدالة التي يجب على الجميع احترامها.



كما أكدت النقابة على ضرورة معاقبة المنتهكين للحقوق والحريات أياً كانوا ومهما كانوا، مع تمسك النقابة بإحالة العضو المشكو به للتحقيق والمحاكمة طبقاً للقانون.