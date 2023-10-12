الحكومة تبلغ رسميًا بتسليم سفارة اليمن في دمشق وتعلن استعدادها لتعيين بعثة دبلوماسية هناك

المنامة - ياسر ابراهيم - قال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك إن نظيره السوري فيصل المقداد، أبلغه الأربعاء، باتخاذ قرار تسليم سفارة بلاده في دمشق للحكومة الشرعية، وذلك بعد سنوات من سيطرة ميليشيا الحوثي عليها.

ونقلت "اندبندنت عربية"، عن الوزير بن مبارك قوله: "أُبلغت رسمياً اليوم الأربعاء من وزير الخارجية السوري أنهم أخرجوا الحوثيين من مبنى السفارة اليمنية في دمشق".

وأضاف أن "هذا الأمر جاء ثمرة لقاءاتنا الأخيرة مع الأشقاء السوريين في مصر والسعودية".

وعن الإجراء الحكومي المنتظر أكد الوزير اليمني أنهم "مستعدون فوراً لتعيين بعثة دبلوماسية هناك في الفترة المقبلة".

وفعلياً تسلم الوفد الحوثي مبنى السفارة اليمنية في دمشق عام 2015، الأمر الذي رفضته الحكومة اليمنية حينها واعتبرته "مخالفاً للمواثيق والأعراف الدولية".

ومؤخرا شهدت العلاقات السورية العربية بشكل عام تحسنا قادت خطواته السعودية، وتحسن تبعا لذلك الموقف اليمني، حيث التقى وزير الخارجية قبل شهر نظيره السوري لأول مرة منذ ١٢ عاما.