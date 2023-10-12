عدن.. أكاديميون ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ أكاديميون، الأربعاء، وقفة احتجاجية في العاصمة المؤقتة عدن؛ استجابة لدعوة نقابة هيئة التدريس، ضمن خطة تصعيد للمطالبة برفع الرواتب وإطلاق العلاوات السنوية.

وأقيمت الوقفة أمام مكتب الأمم المتحدة، وشارك فيها أعضاء هيئة التدريس في جامعات عدن ولحج وأبين و شبوة.

وأكد المشاركون في الوقفة على استمرار الإضراب الشامل الذي انطلق منذ اليوم الأول من بداية العام الدراسي، حتى يتم الاستجابة لكافة المطالب.

وتمثلت المطالب في سرعة إطلاق التسويات المالية ورفع أجور ومرتبات الأكاديميين بما يوازي غلاء المعيشة والتدهور الاقتصادي الحاصل إثر الانهيار المتواصل للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

كما طالب المحتجون بإعادة قيمة الراتب الى ما كان عليه قبل 2015، وتوفير الوظائف للمتعاقدين، وصرف مستحقات المبتعثين.