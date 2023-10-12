شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة صادمة في سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023.. وعيار 21 يصل لهذا السعر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زيادة صادمة في سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023.. وعيار 21 يصل لهذا السعر

سعر الذهب اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب عيار 24 2668.5 جنيه للبيع 2640 جنيهًا للشراء سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 2335 جنيهًا للبيع 2310 جنيهات للشراء سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 18 2001.5 جنيه للبيع 1980 جنيهًا للشراء سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 14 1556.75 جنيه للبيع 1540 جنيهًا للشراء سعر الذهب عيار 12 سعر الذهب عيار 12 1334.25 جنيه للبيع 1320 جنيهًا للشراء سعر الذهب عيار 9 سعر الذهب عيار 9 1000.75 جنيه للبيع 990 جنيهًا للشراء سعر الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب 18680 جنيهًا للبيع 18480 جنيهًا للشراء سعر أوقية الذهب سعر أوقية الذهب 1875 دولارًا للبيع 1874 دولارًا للشراء أسعار الذهب اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 اقراء ايضاً : سعر جرام الذهب عيار 24 سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2668 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 22 سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 2446 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2335 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 18 سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2001 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 14 سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1556 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 9 سجل جرام الذهب عيار 9 نحو 1000 جنيه. سعر الجنيه الذهب سجل الجنيه الذهب نحو 18680 جنيهًا.

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