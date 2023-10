بعد زلزال اليابان.. عالم الزلازل الهولندي يكشف توقعاته بشأن ما سيحدث في 14 أكتوبر

قال العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، اليوم الجمعة، أنه من المحتمل حدوث كسوف حلقي للشمس في منتصف شهر أكتوبر الحالي، مؤكدا أن الكسوف في حد ذاته لا يؤدي إلى حدوث زلازل.

وذكر العالم الهولندي عبر منصة "إكس": "في 14 أكتوبر، سيحدث كسوف حلقي للشمس.. أؤكد أن القمر الكامل أو القمر الجديد، أو الكسوف في حد ذاته لا يؤدي إلى حدوث زلازل لأن ذلك يتطلب الهندسة الحرجة بين الكواكب".

On 14 October there is an annular solar eclipse. I emphasize that a Full or New Moon, or an eclipse by itself does not trigger larger earthquakes, as critical geometry between the planets is required. I will explain in the next video.

To all media outlets: STICK TO THE TRUTH!…— Frank Hoogerbeets (@hogrbe)