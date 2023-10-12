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عدن - ياسمين التهامي - .. شاهد: يمني يسخر بطريقة طريفة من المواطنيين بعد رفعهم علم السودان تضامنا مع فلسطين
وثق مقطع فيديو مواطن يمني يسخر من جماعة الحوثي الإرهابية بعد رفعها علم السودان بدلاً من علم فلسطين تعبيرا عن تضامنهم مع غزة.
وقال اليمني: الفضيحة من أبوها داهية، يوه فضحتونا بين العالم، خزيتوا بنا، نزلوه نزلوه، ما شو علم فلسطين هذا علم السودان يا جماعة الخير اذكروا الله، خدروا لعصر وقاموا يتضامنوا مع فلسطين ورفعوا علم السودان.
وتابع: ركزوا فرقوا بين الألوان خربانة خربانة، أهم شي النية والسودان عزيز وغالي علينا ولكن مش هكذا نذرتوا أبوها نذرة ترفعوا علم السودان وتتضامنون مع فلسطين! كيف الخبر.https://t.co/TRpMSS8XiM
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