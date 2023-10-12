برأت 4 متهمين.. محكمة عسكرية في عدن تقضي بدفع دية مليون وستمائة ألف ريال في قضية مقتل "عبدالملك السنباني"

المنامة - ياسر ابراهيم - قضت المحكمة العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة بالعاصمة المؤقتة عدن، أمس الأربعاء، ببراءة أربعة متهمين وإدانة متهم خامس، في جريمة مقتل عبدالملك السنباني الذي قتل في نقطة تفتيش تابعة للانتقالي في محافظة لحج قبل عامين.



وعقدت المحكمة جلستها برئاسة القاضي غمدان عبدالرقيب الرباصي وحضور رئيس النيابة العسكرية القاضي فضل الجوباني وبحضور محامي المتهمين محمد البان المنصب من قبل المحكمة وكذا حضور محامي أولياء الدم المنصب من المحكمة.



وقضت المحكمة ببراءة 4 متهمين في القضية (حسين أحمد زهير، وعيسى فضل سلام، وبشار محمد سويد، ومحمد طه عبدان شقير)، فيما أدانت المتهم (يونس سيف محمد علي) بواقعة "القتل الخطأ" للمجني عليه، وألزمته بدفع دية القتل الخطأ لورثة المجني عليه مبلغ وقدره مليون وستمائة ألف ريال يمني.



وأثار منطوق الحكم حفيظة الرأي العام وحقوقيين الذين اعتبروه مكافأة للقتلة ويفتقر إلى معايير العدالة.



وقال الحقوقي ناصر الخليفي في تعليقه على منطوق الحكم بأنه "يفتقر إلى أدنى معايير العدالة والإنسانية"، مشيراً إلى أن غياب العدالة وضعف وتسييس القضاء يؤكد الحاجة إلى محكمة جنائية دولية تستطيع محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان من جميع الاطراف المحلية والدولية المشاركة في النزاع اليمني.



وقضى الشاب السنباني على يد مسلحين من قوت اللواء التاسعة صاعقة التابع للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في نقطة تفتيش بطور الباحة في محافظة لحج (جنوب اليمن)، في الثامن من سبتمبر 2021 بينما كان قادما من أمريكا عبر مطار عدن الدولي، في واقعة أثارت الرأي العام.

