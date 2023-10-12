شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وداعا للجبن الجاهز.. إليكِ أسهل وأسرع طريقة لتحضير الجبن اللذيذ في المنزل! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

ربما لا يوجد الجبن أفضل من الجبن المطبوخ باليد. لا أحد يمكن شراؤها يمكن أن تتنافس مع الجبن محلية الصنع. بالإضافة إلى ذلك ، هذا المنتج الرائع سهل التحضير. حسنا ، كيف نفعل ذلك ، اقرأ في هذا الاستعراض. محتوى الوصفة: إذا كان طبخ الجبن في المنزل شائعًا تمامًا ، فهذا اليوم يعد إنجازًا حقيقيًا لا يمكن لجميع ربات البيوت إنجازه. وبما أن العملية نفسها ، من حيث المبدأ ، ليست شاقة ، فإنها تتطلب الكثير من الوقت. لكن النتيجة تستحق العناء. يتم الحصول على المنتج مع طعم لا تضاهى ، دون مكونات الإنتاج الضارة والمواد المضافة. لذلك ، نحن نقدم لاختبار قوتك وجعل الجبن محلية الصنع.

أسرار صناعة الجبن في المنزل

من المرغوب فيه طهي الجبن من الجبنة المنزلية أو المزرعة. غالبا ما تبيع محلات السوبر ماركت الجبن منخفض الجودة ، والذي يشبه إلى حد كبير منتج الجبن المنزلية. مثل هذا الجبن الجيد لن يعمل. أيضا ، لتحقيق نتيجة جيدة ، تحتاج إلى استخدام حليب المزرعة عالي الجودة. من الأفضل عدم استخدام الحليب المعقم والمبستر من العبوات والأكياس البلاستيكية. إذا لم تكن هناك طريقة للعثور على الحليب محلي الصنع ، فقم بشرائه في سوبر ماركت ، ولكن بأسمن وله عمر افتراضي أدنى. يحتوي الجبن الجاهز عادة على الكثير من الدهون ، لذلك ، لإعداده ، يجب أن يكون المنتج الأولي أكثر رقة وزبدًا. سوف تنضج الجبنة فقط عندما تكون كتلتها 500 غرام على الأقل. أجبان محلية الصنع عادة ما تكون أكثر ليونة من تلك التي تم شراؤها. صلابته تعتمد على الضغط القوي للصحافة. لذلك ، كلما كان أثقل ، كلما صعب الجبن. في حالة عدم وجود شكل خاص للجبن ، يمكنك استخدام مقلاة عميقة الدسم أو مصفاة عادية أو شبكة. يتم تخزين الجبن الجاهز في منشفة قطنية أو في كيس ورقي في الثلاجة لمدة لا تزيد عن 7 أيام. يمكن استخدام ما تبقى من مصل اللبن لصنع الفطائر ، ولعجين الخميرة أو لأوكيروشكا على مصل اللبن. تكنولوجيا لصنع الجبن في المنزل طبخ الجبن هو في الواقع أكثر واقعية مما يبدو للوهلة الأولى. تتطلب الجبن الصلب فقط المعدات والمعدات والمكونات الخاصة ، والتي لا يمكنك شراؤها من كل سوبر ماركت. لكن من السهل صنع الجبن الطري بمفرده. هناك نوعان من التقنيات لهذا: ذوبان منتجات الألبان. خلط الحليب مع بكتيريا حمض اللبنيك وانزيمات التخثر. الطريقة الأولى تستخدم على نطاق واسع في المنزل. استخدامه لصنع الجبن الطري. الطريقة الثانية تصنع الأجبان الصلبة ، ونادراً ما تستخدم في الطهي المنزلي. على الرغم من ذلك ، يمكنك شراء المنفحة (الحمض البيبسين أو البيبسين) إذا كنت ترغب في ذلك ، في الصيدليات والأسواق التي تباع بها التوابل. ومن المثير للاهتمام ، في المنزل أنه من الأسهل صنع الجبن ، وهي غالية الثمن في المتاجر. على سبيل المثال ، يستخدم جبن ماسكاربون في فطيرة الجبن وتيراميسو ، جبن فيلادلفيا ، والذي يستخدم لفات السوشي والسوشي. بالطبع ، الجبن المصنوع محلياً ليس رخيصًا ، خاصة عند مقارنته بمنتج شهير غير مكلف. ومع ذلك ، إذا كنت معتادًا على شراء أجبان باهظة الثمن ، فستكون محلية الصنع أرخص بكثير. لكن الشيء الرئيسي ليس السعر ، ولكن محتوى المكونات والاعتقاد بأن المنتج ليس خطيرًا ، خاصة بالنسبة للأطفال. محتوى السعرات الحرارية لكل 100 غرام - 113 سعرة حرارية. حصص لكل حاوية - 600 غرام مدة الطهي - 30 دقيقة للطهي ، 3-5 ساعات للتبريد المكونات: الحليب - 500 مل جبنة منزلية - 500 جم زبدة - 50 جم الصودا - 0.5 ملعقة شاي البيض - 1 جهاز كمبيوتر. ملح حسب الرغبة طريقة التحضير: في قدر طبخ ذو قاع سميك (حتى لا يحترق أي شيء) ، صب الحليب ، ضع الخثارة وتوضع على الموقد على نار صغيرة. يُغلى المزيج مع التحريك بشكل دوري ويُطهى لمدة 15 دقيقة مع التحريك جيدًا. عندما ترى أن مصل اللبن يبدأ في الانفصال عن الحليب ، تخلص من الكتلة على مصفاة أو غربال واتركها لتصريفها. لا تسكب مصل اللبن (استخدمه في أي طبق). في نفس المقلاة ، اغمس الزبدة. عندما يذوب ، اخفق البيض واسكب الصودا وتخلط. أضف كتلة الخثارة إلى المقلاة واستمر في التحريك لمدة 5 دقائق على نار خفيفة. عندما يتم تخمير الكتلة ، قم بنقلها إلى شكل خاص أو إلى أي أطباق وحشوة. قم بتبريد الجبنة المستقبلية ، ثم غطيها بفيلم التشبث (حتى لا تهدأ) وأرسلها في الثلاجة لمدة 3-5 ساعات. مواضيع اضافية.