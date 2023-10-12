سعودية افتعلت المشاكل مع زوجها ليطلقها وتتزوج رجل آخر.. وبعد مرور 5 أشهر حدثت الصدمة الغير متوقعة .. ومتابع: علبت سما المصري

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعودية افتعلت المشاكل مع زوجها ليطلقها وتتزوج رجل آخر.. وبعد مرور 5 أشهر حدثت الصدمة الغير متوقعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وقعت زوجة سعودية بفخ صديقتها المقربة وخططها الشيطانية التي انتهت بتدمير بيتها وتفكيك أسرتها، حيث افتعلت الزوجة المشاكل مع زوجها من أجل أن يطلقها وتتزوج شخص آخر، وعندما حصلت على الطلاق وتزوجت من ذلك الشخص، لم تمضى سوء 5 أشهر مع زوجها الجديد وحدثت المفاجأة التي لم تخطر على البال!

قص الراوي صالح الحصيني خلال لقاء له مع برنامج “الأجاويد” المذاع على قناة “المجد” الفضائية قصة امرأة افتعلت المشاكل مع زوجها ليطلقها وتتزوج من شخص آخر بتحريض من صديقتها وعندما حدث ما خططت له تفاجأت بما لم تتوقعه. حياة مستقرة ولديها 4 أبناء وقال أن : ” المرأة كانت تعيش حياة مستقرة فهي موظفة ومتزوجة ولديها 4 أبناء” ولدين وبنتين”.وأشار إلى أن صديقة المرأة ضغطت عليها لتترك زوجها وتتزوج بشخص آخر، قائلا إن حياتها روتينية ومن حقها الاستمتاع بالحياة والسفر كما تشاء، لافتا إلى أن الرجل الآخر الذي يمكنها الزواج منه سيسمح لها بذلك. افعل ذلك ويمكنها الذهاب إلى أي مكان بمفردها.

خلقت مشاكل حتى طلقت واستمر الأمر. باعت المرأة على كلام صديقتها وبدأت تثير المشاكل مع زوجها حتى طلقها ثم تزوجت من الرجل الآخر الذي أخبرتها عنه صديقتها.

وكلما أرادت السفر كان يطلب منها المال، وأضاف أنه بعد أن تزوجت المرأة من الرجل الثاني بدأت تسافر حيث تريد مع صديقاتها، موضحا أنها كلما سافرت كان زوجها يطلب منها المال، بدعوى أنها ستعمل ويعطيها الفوائد.

وأضاف، في المرة الأولى طلب منها زوجها 100 ألف وبعد مرور 20 يوما عادت من السفر ومنحها 150 ألف، وفي المرة الثانية طلب منها 200 ألف وبعد عودتها منحها 300 ألف. طلب مليون ريال ! وأكمل، بعد مرور عدة أشهر أرادت أن تسافر فطلب منها مليون فأخبرته أن معها 500 ألف فقط ثم استدانت من شقيقاتها وحصلت على قرض من البنك وأعطته مليون “هبة” وفقا لطلبه .

طلقها ولم يرد المال واستطرد قائلا، بعد مرور 10 أيام فوجئت المرأة بزوجها يتصل بها ويفتعل معها المشاكل ثم طلقها ولم يرد لها أموالها.

وأشار إلى أنها كانت تعيش في مأزق وحيرة، وعندما أرادت العودة إلى طليقها الأول، اكتشفت أنه تزوج من امرأة أخرى، فكان أولادها يعيشون مع والدهم وزوجته الجديدة. خدعة بسيطة للتعافي.