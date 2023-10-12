شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن استشاري سعودي يفجر مفاجأة كبرى ويكشف عن علاقة البخور بسرطان الرئة..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف استشاري الجراحة العامة، البروفيسور أيمن لنجاوي أن كل أنواع البخور قد تسبب "سرطان الرئة". وقال خلال مداخلة له مع برنامج "ياهلا" :" نحذر من جميع أنواع البخور، خاصة أن معظم البخور يكون من الخارج ويضاف إلى غالبيته حشائش الخشب وأشياء تجعل كميات البخور أكثر". وتابع:"لابد أن نحرص على أن يكون لدينا زرعة البخور ونقيم عليها دراسات، لأن الزرعة نفسها يمكن أن تفرز هذه المواد". وأردف:" البخور هو مشكلة طبية كبيرة، وقد تكون من العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الرئة"، مضيفا أن هناك بعض الأشخاص لديهم جينات قابلة للإصابة بالسرطان والبعض لديهم جينات قوية.​.

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