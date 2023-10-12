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عدن - ياسمين التهامي - فوائد زيت الزيتون على معدة فارغة للمعدة والجسم وداعاً للأمراض والأدوية

زيت الزيتون على معدة فارغة، يعتبر زيت الزيتون يستخدم في معالجة الكثير من الأمراض التي تهاجم جسم الإنسان وخاصة المعدة والجسم بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من العناصر والفيتامينات التي تقى، وتعالج قرحة المعدة وعسر الهضم بالإضافة أنه يدخل في تحسين صحة الجهاز الهضمي، لهذا سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم فوائد زيت الزيتون للجسم والمعدة والقولون.

فوائد زيت الزيتون على معدة فارغة

ألوان زيت الزيتون يوجد فيه نسبة كبيرة من مركبات الفينولات التي تستخدم كمضادات ضد ثمانية سلالات، والتي تشمل بكتيريا هليكوباكتر والتي تقوم بمقاومة أقوى سلالات شهيرة من المضادات الحيوية وأكدت الدراسات العلمية أن زيت الزيتون يقي المعدة من الإصابة بالأمراض وقرحة المعدة والتهاب المعوي بالإضافة إلي الوقاية من سرطان المعدة.

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فوائد زيت الزيتون في تحسين صحة الجهاز الهضمي

يعمل زيت الزيتون على إنتاج أنزيمات الليباز البنكرياسية والتي تكون المسؤول على تحسين صحة الجهاز العظمي الهضمي وتدخل في معالجة مشاكل المعدة مثل الانتفاخ والتشنجات المعوية والإحساس بالحكة وكذلك عند وجود اضطراب في المعدة.