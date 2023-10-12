شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. ميسي على أعتاب هذا النادي فى الدورى السعودى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة.. ميسي على أعتاب هذا النادي فى الدورى السعودى

جددت المملكة العربية السعودية اهتمامها بالحصول على نجم فريق إنتر ميامي، ليونيل ميسي.

وكان الهلال قد قدم عرضًا فلكيًا للحصول على خدمات الفائز بكأس العالم، ولكن الأخير رفض ذلك وفضّل الانضمام إلى إنتر ميامي.

اقراء ايضاً :

ورغم ذلك، فإن ارتباط ميسي بامكانية الانتقال إلى الدوري السعودي، على غرار منافسه التقليدي كريستيانو رونالدو، عاد مرة أخرى.

وحسب معلومات الصادرة من الصحفي رودي جاليت، فإن الدوري السعودي وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، يستكشفان فرصة إحضار ميسي إلى دوري روشن على سبيل الإعارة.

وأكد أن الطرفان سيبحثان إمكانية اتمام صفقة إعارة ميسي والظفر بخدماته في الفترة بين الشهرين المتبقيين من 2023 وبداية الموسم المقبل من الدوري الامريكي، حيث من المتوقع حدوث تطورات قريبًا.