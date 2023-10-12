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عدن - ياسمين التهامي - السعودية فضلت هذه الجنسية الوحيدة لزواج بناتها للهروب من العنوسة..لن يتوقع احد من هي

يعتبر الارتباط بين المرأة السعودية ومواطن أجنبي أمرًا صعب المنال في الماضي، ولكن مع تطور الحياة وتغير الأنظمة والقوانين، أصبح هذا الزواج ممكنًا.

وهناك أسباب عدة تقف وراء هذا الموضوع، من بينها الخوف من العنوسة وفي بعض الأحيان يكون الأمر بسبب رغبة المرأة نفسها في الزواج من رجل أجنبي، إذا رأت فيه الزوج المناسب لها. في هذا المقال سنعرض لكم شروط زواج المرأة السعودية من رجل أجنبي.

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شروط زواج السعودية من أجنبي خارج المملكة:

تشجع حكومة المملكة العربية السعودية الزواج بين السعوديين والأجانب، وتشترط أن يتزوج الرجل السعودي المرأة الأجنبية خارج المملكة. سيوضح لك هذا المقال شروط الزواج من أجنبي في المملكة العربية السعودية، وكذلك الأوراق المطلوبة للزواج خارج المملكة العربية السعودية.

كل ما عليك فعله هو قراءة هذا المقال حتى النهاية.

يجب على المرأة السعودية أن تفي بمتطلبات معينة قبل أن يصبح زواجها من أجنبي قانونيًا. وتشمل هذه المتطلبات:

1. يجب أن يكون عمر المرأة بين 25 و50 عامًا عندما تتقدم بطلب للزواج من أجنبي.

2. لا يجب أن يتجاوز فرق السن بين الطرفين 15 عامًا، ويقوم ولي أمر المرأة بتقديم طلب إلى والي المنطقة التي ينتمي إليها.

3. يجب أن لا يكون طالب الزواج مخطوبًا من سعودية أخرى.

هذه هي شروط زواج المرأة السعودية من أجنبي بشكل عام.

في حالة زواج سعودية من أجنبي خارج المملكة، وضعت الحكومة السعودية بعض الشروط، منها: أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة وأن لا يقل عمر المرأة عن 21 سنة.

يجب أن يكون المتقدم غير مرتبط أو مرتبط بشخص مقيم في المملكة العربية السعودية. يجب أن يكون الراغب في الزواج قد أكمل دراسته وأن يكون يشغل وظيفة ثابتة. يجب ألا يقل دخل المتقدم للزواج عن 3000 ريال شهريًا أو ما يعادلها بعملة الدولة.

شروط زواج السعودية من أجنبي يمكن الزواج من خليجي (أي مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي) ولكن هناك شروط يجب توافرها: جوازات سفر أصحاب العلاقة الزوجية، يجب أن يكون عمر العروس خمسة وعشرين عامًا على الأقل، لكنها قد تكون أكبر إذا لم يولد العريس في المملكة. يجب ألا يزيد فارق السن بين المتقدمين عن خمسة عشر عامًا.

يجب أن يحضر عقد زواج يثبت خلوه من الأمراض ويدل على لياقته الصحية للزواج. يجب على الزوجة الحصول على شهادة عدم ممانعة من الزواج، ويكون طلب الإضافة إليها أثناء مراجعة السفارة. يجب على الزوجة الحصول على شهادة توضح حالتها الاجتماعية، وتوضح هذه الشهادة ما إذا كانت متزوجة سابقًا أو عزباء أو مطلقة. يشترط أن لا يكون الخاطب قد تزوج أو طلق سعودية من قبل وأن يوقع ويضع بصمات أصابعه على إقرار عدم الزواج من سعودية من قبل.