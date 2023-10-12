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عدن - ياسمين التهامي - اسعار سيارة تويوتا راف فور 2024 انكشف رسمياً الان في السعودية والسوق العالمي...

حصلنا اليوم على معلومات رسمية تُعلن عن اسعار سيارة تويوتا راف فور 2024 في السوق العالمي التي انكشف رسمياً ، لنلاحظ زيادة بسيطة في تكلفة الشراء عن سيارات 2023 من هذا الطراز الكروس أوفر SUV .

تأتي الترقية الأكثر أهمية في سيارة 2024 توفير إصدار RAV4 Hybrid Woodland Edition ، كما تم إضافة مجموعة طلاء جديد بلونين وحزمة طقس اختيارية جديدة .

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زاد سعر راف فور 2024 التي تعمل بـ محركات البنزين بمقدار 200 دولار أمريكي عن الموديل السابق ، وارتفع سعر راف فور هايبرد 2024 بمقدار 250 دولار أمريكي عن سيارة 2023 .

اسعار سيارة تويوتا راف فور 2024 في السوق العالمي :

اسعار سيارة تويوتا راف فور 2024 هايبرد في السوق العالمي :