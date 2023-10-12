شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة "الفازلين"لإزالة الكرش وحرق دهون البطن في10أيام فقط استخدم ملعقة واحدة منه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - معجزة "الفازلين"لإزالة الكرش وحرق دهون البطن في10أيام فقط استخدم ملعقة واحدة منه

يعتبر الفازلين أحد المواد الفعالة في حلحلة العديد من المشاكل الصحية، ومنها إزالة الكرش وحرق دهون البطن فترة زمنية قصيرة قد لا تتجاوز 10 أيام في بعض الحالات، ولكن شرط استخدامه وفق آلية معينة سنتحدث عنها في هذه المقتل وهذا ما سنتطرق إليه بهذه المقالة. ماهي دهون البطن؟ دهون البطن هي مجموعة من الدهون الحشوية العنيدة التي ليست فقط غير جذابة، بل مقلقة للغاية عندما يتعلق الأمر بصحتنا، أي أنها ضارة، ومن أخطر الدهون التي تتواجد في الجسم، خصوصا عندما تكون بكميات كبيرة تخترق الأعضاء الداخلية، حيث تزيد من فرص الاصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومن هنا تظهر الحاجة لازالته سريعا، وذلك لتفادي مضاعفاته. واستهداف دهون البطن للتخلص منها يختلف عن التخلص من الوزن الزائد بشكل عام.

الفازلين هو عِبارة عن مادّة هُلاميّة (جل البتروليوم)، وخليط زيتي يتكون بالأساس من هيدروكربونات البترول المستخدمة أيضًا في صناعة الوقود ومزيلات العرق ومستحضرات التجميل الأخرى، كما أن له الكثير من الفوائد في الاستخدامات المنزلية، وبعض العلاجات، وتعتمد عليه الكثير من النساء كروتينٍ يومي للجمال، حيث يمتاز بقدرته العالية في الحفاظ على رطوبة البشرة. إزالة الكرش بالفازلين يدخل االفازلين كمكون أساسي في الكثير من الخلطات الطبيعية التي تستخدم لإزالة الكرش وحرق دهون البطن، وذلك بسبب احتوائه على المركبات التي تعمل على إنقاص الوزن. وسنذكر لكم أهم خلطات الفازلين المستخدمة لإزالة الكرش وحرق دهون البطن، وهي كالتالي: ▪︎خلطة الفازلين والنعناع لازالة الكرش يستخدم الفازلين والنعناع لازالة الكرش، وذلك عن طريق دهن المنطقة بهذا المزيج، ويمكن تحضيره عن طريق مزج كمية من الفازلين مع ورق النعناع الطازج المهروس، ثم يطبق على منطقة البطن أو أي منطقة يراد زالة الدهون منها، وتدلك المنطقة بحركة دائرية وذلك لضمان امتصاص الجسم للخلطة، ثم تلف المنطقة بالنايلون الشفاف ويترك لمدة لا تقل عن ساعة، ثم تغسل المنطقة بالماء الفاتر، وتكرر هذه العملية يوميا للحصول على نتائج. وتظهر النتائج بعد تكرار العملية لمدة أسبوع. ▪︎خلطة الفازلين والزنجبيل لازالة الكرش يستخدم الفازلين والزنجبيل لازالة الكرش والدهون المتراكمة في الجسم، ويمكن تحضير الخلطة عن طريق وضع زيت زيتون على النار ويضاف اليها ملعقة من الزنجبيل والنعناع وتترك حتى الغليان، ثم يضاف الفازلين الى المزيج ويحرك جيدا، تدهن المنطقة المراد تنحيفها بالمزيج حيث يمكن استخدامها لازالة الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف والأفخاد، وتدلك المنطقة بحركة دائرية وذلك لضمان امتصاص الجسم للخلطة. وتترك لمدة لا تقل عن النصف ساعة ثم تغسل بالماء البارد، وتكرر هذه العملية يوميا للحصول على نتائج. وتظهر النتائج بعد تكرار العملية لمدة أسبوع. ▪︎خلطة الفازلين وخل التفاح لازالة الكرش

اقراء ايضاً :

يستخدم الفازلين وخل التفاح لازالة الكرش والدهون المتراكمة في الجسم، حيث يمكن خلط الفازلين مع خل التفاح وتسخينه لضمان امتزاجه جيدا، ثم تدهن المنطقة المراد تنحيفها بالمزيج، وتدلك المنطقة بحركة دائرية لبضع دقائق وذلك لضمان امتصاص الجسم للخلطة، وتترك لمدة لا تقل عن الساعتين، ثم تغسل المنطقة بالماء البارد، وتكرر هذه العملية يوميا للحصول على نتائج. وتظهر النتائج بعد تكرار العملية لمدة أسبوع. ▪︎نصائح لإزالة الكرش - يجب تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الألياف الغذائية القابلة للذوبان، حيث تعمل على امتصاص الماء في المعدة وتشكيل كتلة هلامية فيها، مما يساعد يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما أنه يقلل من كمية الطعام التي يستهلكها الانسان وبالتالي تقليل السعرات الحرارية مما يساعد على خسارة الوزن.

- تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المهدرجة والمتحولة التي تعمل على زيادة الوزن بشكل كبير، حيث تتراكم هذه الدهون في منطقة البطن بشكل خاص، ويجدر الاشارة الى أن هذه الدهون تتواجد على ملصق الأطعمة الجاهزة باسم الدهون المهدرجة، لذلك تجنب النسب العالية منها، كما يجب أن ننوه أن تراكم الدهون في الجسم يتسبب في الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني.

- تقليل مستويات التوتر وذلك لتجنب زيادة افراز الكورتيزول من الغدة الكظرية، الأمر الذي يتسبب في زيادة الشعور بالجوع وزيادة تناول الطعام وبالتالي زيادة الوزن. - تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكريات الصناعية، التي تزيد من تراكم الدهون في منطقة البطن والجسم بشكل عام. - تجنب تناول النشويات التي تزيد من تراكم الدهون في الجسم، حيث تعمل على زيادة الوزن بشكل كبير، لذلك يجب تجنب تناول النشويات المكررة بشكل خاص واستبدالها بالنشويات الغير معالجة. - تجنب تناول المشروبات العازية والعصائر المحلاة حيث تحتوي على نسب عالية من السكريات الصناعية التي تزيد من الوزن، كما تزيد من فرص الاصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

- تناول المشروبات الصحية مثل الشاي الأخضر ومغلي الزنجبيل والقرفة، حيث تعمل على تحفيز عملية الأيض في الجسم مما يساعد على حرق الدهون المتراكمة في منطقة البطن. - تناول البروتينات الحيوانية الخالية من الدهون، وذلك لتعزيز عملية الأيض في الجسم، مما يساعد على حرق الدهون، كما يزيد من الشعور بالشبع وبالتالي تقليل تناول الطعام وخسارة الوزن. المصدر: ويكي العرب

معجزة "الفازلين" لإزالة الكرش وحرق دهون البطن في 10 أيام فقط استخدم ملعقة واحدة منه بهذه الطريقة