إب.. تظاهرة احتجاجية تندد بنهب مليشيا الحوثي أموال الزكاة وعدم صرفها لمستحقيها

المنامة - ياسر ابراهيم - تظاهر العشرات من أبناء محافظة إب (وسط اليمن)، للتنديد بنهب مليشيا الحوثي أموال الزكاة من التجار وعدم صرفها لمستحقيها.



وقالت مصادر محلية إن العشرات من المواطنين تجمعوا أمام مقر ما يسمى بـ "هيئة الزكاة" التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، بمدينة إب، أمس الأربعاء، احتجاجا على مماطلة قيادة صرف مستحقات مالية من أموال الزكاة التي استقطعتها من التجار وأعلنت عن صرفها لهم.



وأوضحت المصادر أن المحتجين من الذين أعلنت المليشيا استحقاقهم لأموال الزكاة خلال شهر رمضان المبارك.



وأشارت إلى أن المليشيا تماطل منذ شهر رمضان صرف تلك المستحقات التي كانت قد أعلنت عنها بقيمة 40 ألف ريال لكل شخص، وذلك بهدف تطفيش المستفيدين ومصادرتها.



وكانت المليشيا الحوثية قد عمدت على استقطاع أموال الزكاة من التجار عبر هيئة استحدثتها لهذا الغرض "هيئة الزكاة"، ومنعتهم من تقديمها للفقراء بشكل مباشر، ما أدى لحرمان الفقراء والمحتاجين منها بشكل نهائي من تلك الأموال خلال السنوات الماضية.