آلاف اليمنيين يتظاهرون في تعز للتنديد بجرائم الاحتلال الاسرائيلي في قطاع "غزة"

تظاهر آلاف اليمنيين في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، اليوم الخميس، للتنديد بجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وحمل المتظاهرون في المسيرة الحاشدة التي جابت شوارع مدينة تعز، الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بهتافات مؤيدة للمقاومة وبطولاتها في معركة "طوفان الأقصى".



وندد المتظاهرون بجرائم الإبادة الجماعية والحصار الخانق التي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة.



ولليوم السادس على التوالي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الوحشي على قطاع غزة، مخلفة 1203 شهيدا فلسطينيا و5763 مصاباً حتى الآن.



ودمرت غارات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1000 وحدة سكنية داخل القطاع، فيما أجبرت نحو 338 ألف مدني على النزوح، فضلا عن قطع الكهرباء والمياه عن القطاع.