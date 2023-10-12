شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ريحي ضهرك من غسيل السجاد كل شويه… واعتمدي هذه الطريقة لتنظيفه بكل سهولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من أكثر ما تحمل المرأة معاناة تنظيفه في المنزل هو السجاد، حيث يعتبر من الأشياء الأساسية عندما تريد ربة المنزل تنظيف البيت، ومع دخول الشتاء يريد كل منا أن يفرش سجاد الشتاء الثقيل لتدفئة البيت، لذا تسعى ربات المنزل لإيجاد طريقة سهلة تنظف بها السجاد دون أن تبذل الكثير من الجهد.تنظيف السجاد في المنزل

تنظيف السجاد آ عن طريق شركات التنظيف يعتبر طريقة مكلفة جدًا للبعض، لذا تريد كل ربة منزل أن تقوم بتوفير ما تدفعه لشركات التنظيف والاعتماد على مجهوداتها الشخصية في تنظيف أثاث المنزل، وتوجد عدة طرق طبيعية وسهلة جدًا، تخفف عبء تنظيف السجاد على السيدات منها.

أولًا: تنظيف السجاد باستخدام الخل

الخل من أكثر المكونات الطبيعية التي لها فاعلية كبيرة في إزالة البقع من جميع أنواع الأقمشة ومن بينها نسيج السجاد بمختلف أنواعه، ويستخدم لتنظيف السجاد كالآتي:

ضعي 2 كوب من الخل مع كوب من الصابون المخصص لغسيل السجاد في دلو به ماء دافئ.

ثم ضعي اسفنجة خشنة أو فرشاة السجاد في هذا المحلول.

افركي السجادة بأكملها جيدًا بالفرشاة، مع التركيز على أماكن البقع.

وباستخدام قطعة قماش مبللة بالماء النظيف، نظفي السجادة من محلول الخل والصابون.

ثم ضعي السجادة تحت أشعة الشمس حتى تجف من الماء.آ

ثانيًا: تنظيف السجاد باستخدام ماكينة تنظيف السجاد

من أفضل الطرق التي تمكنك من تنظيف السجاد في المنزل بمنتهى السهولة، هي استخدام الماكينة الكهربائية المخصصة لغسيل السجاد، حيث توفر ما يلي:

الوصول إلى جميع الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

فعالة جدًا في إزالة أصعب البقع والأوساخ.

القدرة على تنظيف السجاد بالبخار وبالتالي تعقيمه.

كما أن بها وظيفة تجفيف السجاد.

والأهم من ذلك لا داعي لتحريك السجاد من مكانه عند التنظيف..