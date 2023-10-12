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عدن - ياسمين التهامي - سيدة سعودية وضعت هذا الشيء تحت لسانها قبل النوم فحصلت على كنز غير متوقع من المعجزات 2023/10/12 الساعة 01:15 مساءً (جهينةيمن) اقراء ايضاً : �ذه السيدة �ذه السيدة السعودية كانت تضع القرنفل تحت اللسان، فحصلت على الكثير من الفوائد الصحية التي سنذكرها في هذا المقالآ آ حيث أثبتت بعض الدراسات العلمية أن القرنفل غني بالفوائد الصحية لجسم الإنسان، ويتم استخدامه بطرق كثيرة، ومن ذلك وضعه تحت اللسانمن:آمن: اليمن الآن وقد أوضحت الدراسات إن القرنفل يساعد في معالجة بعض المشاكل الصحية، نظرا لتركيبته الغنية بالبروتينات والألياف والفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين ب12 وفيتامين ج وفيتامين د وفيتامين ب6.فوائد وضع القرنفل تحت اللسان [ هناك العديد من الفوائد التي يحصل عليها جسم الإنسان عند وضع القرنفل تحت اللسان، ومن تلك الفوائد ما يلي: – يساهم في القضاء على الآلام التي تصيب منطقة البطن. – يساعد على التخفيف بشكل كبير من الالتهابات التي تصيب المعدة. – إستخدامه بشكل يومي يساهم في تخفف الآلام التي تصيب منطقة الظهر. – يساعد بشكل كبير على خفض الحرارة التي تتواجد في الجسم فهو مضاد للأكسدة. – يعمل وبشكل كبير على توسيع الشرايين والأوعية الدموية. – يساهم في تنظيم ضربات القلب، والتخلص من الضربات السريعة. – يساعد في القضاء على السموم والبكتيريا التى تتواجد فى الجسم . – يعتبر علاج فعال للأشخاص المصابين بتليف الكبد.

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