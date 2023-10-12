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عدن - ياسمين التهامي - بنزيما يخرج عن صمته ويكشف سرموافقته على الانتقال للدوري السعودي.. يوضح ما تفاجأ به

كشف كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد، عن سر موافقته على الانتقال للدوري السعودي. تحدي جديد اقراء ايضاً : وقال بنزيما في حوار مع حساب دوري "روشن": "بعد أن حققت كل شيء مع نادي ريال مدريد، أظن الوقت حان لتجربة تحدي جديد". الحب والترحيب وأكنل: "أريد أن أساعد في نهضة كرة القدم في السعودية، هذا واحد من الأسباب التي جعلتني أتي إلى هنا، وأيضا لأنها دولة مسلمة، ولأنهم رحبوا بي بأيدي مفتوحة، وشعرت بالحب والترحيب، لهذا السبب أتيت". السلام والنقاء وأشار: "عندما تكون في مكة تشعر بالسلام والنقاء، إنه فعلا مكان استثنائي، إنه مكان أتمنى لكل المسلمين زيارته". أجمل ترحيب وتابع: "داخل وخارج الملعب أشعر أنني سعيد جدا لأني عندما وصلت إلى هنا، رحبوا بي أجمل ترحيب، وأنا أقدر حب الناس لي، وهذا يجعلني سعيدا جدا". التاريخ الكروي وختم: "سأحاول أن أفعل كل ما بوسعي، يوجد الكثير من الشغف لكرة القدم هنا، والكثير من التاريخ الكروي، أنا حقاً سعيد وراضي، بمستوى اللعبة هنا"، مضيفا:"أنا حقا متفاجئ لأن في أوروبا لا نشاهد كرة القدم هنا، لكن الآن أصبح الجميع يشاهد الدوري، بعد جلب العديد من الأسماء الكبيرة".

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