عدن - ياسمين التهامي - هل فقد عقله وصار يهذي؟ الزعيم "عادل إمام" يتنبأ بموت فنان ويبكي عليه

2023/10/12 الساعة 06:30 مساءً

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nbsp;يحمل عالم السينما عدداً كبيراً من اللحظات المثيرة خلف الكواليس، والتي يظل بعضها مخفياً لسنوات. ويمكن القول إن أبرز هذه اللحظات حدثت خلال إنتاج فيلم “حنفي الأبهة” بطولة عادل إمام وفاروق الفيشاوي، ولم يتم الكشف عنه إلا بعد مرور وقت طويل. فقد كشفت السيدة منال وهبة، ابنة الفنان الراحل مجدي وهبة، مؤخراً، عن واقعة غريبة حدثت أثناء تصوير فيلم شارك فيه والدها وعادل إمام. ولعب وهبة في الفيلم دور “خيري”. ١٢وأكدت ابنة الفنان الراحل، خلال لقاء تلفزيوني، أن والدها وعادل إمام تربطهما علاقة صداقة وطيدة. ازدهرت الكيمياء بينهما بعد التعاون في مشاريع فنية معًا. وبحسب توضيحها، فقد سبق أن تناول عادل إمام سؤالاً يتعلق بما كان له الأثر الأكبر في مسيرته المهنية. وكشف أن رحيل زميله مجدي وهبة كان أهم حدث أثر فيه. وأرجع الزعيم سبب وفاة مجدي وهبة غير المتوقعة إلى مشهد معين في فيلم “حنفي الأبهة”. وفي هذا المشهد تواجه شخصية عادل إمام، حنفي الأبهة، شخصية مجدي وهبة، ويتلفظ بكلمات: “أنت ميت ميت يا خيري”. أثارت هذه الملاحظة الدهشة عندما توفي مجدي وهبة بعد أسبوعين. وتأثر عادل إمام كثيراً بإحساسه بأنه توقع رحيل زميله. ذكرى تفاعلهم الأخير، إلى جانب معرفة رحيل زميله، جعلته يبكي. عُرض فيلم “حنفي الأبها” عام 1990، وحظي بشهرة واسعة عند صدوره. وبالصدفة، توفي مجدي وهبة، أحد ممثلي الفيلم، في 4 فبراير من نفس العام، أثناء عرض الفيلم. هل فقد عقله وصار يهذي؟ الزعيم "عادل إمام" يتنبأ بموت فنان ويبكي عليه