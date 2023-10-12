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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تُحذر جميع المقيمين من عدم الانتباه لهذا الشئ.. قد تكلفهم غرامة بـ 3000

انتشر خلال الساعات الماضية خبر على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي، يتحدث عن التزام المملكة العربية السعودية ترحيل المقيمين الأجانب العاملين في بعض المهن ابتداءً من تاريخ 20 أكتوبر الجاري، وهو ما أثار الفزع في أوساط المغتربين من مختلف الجنسيات وجعلهم يتسألون عن حقيقة ذلك، وماهي المهن التي سيتم استهدافتها في هذا التاريخ، وللإجابة على هذه التساؤلات أعدنا لكم في موقع سبق الخليج، هذا التقرير الذي يوضح حقيقة الأخبار المتداولة.

ترحيل العاملين في هذه المهن ابتداءً من 20 أكتوبر

اقراء ايضاً :

أثارت الأخبار المتداولة عن إعلان السعودية توطين وسعودة مهن جديدة والبدء بترحيل المقيمين العاملين فيها ابتداءً من تاريخ 20 أكتوبر الجاري ، أثارت ضجة وفزع بين اوساط المغتربين ، ولكن بعد البحث عنها تبين أنها أخبار قديمة وليس لها أساس من الصحة.

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وفي هذا السياق راجع محرر موقع سبق الخليج ، الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في السعودية ولم يجد أي أخبار تتحدث عن اعتزام السعودية سعودة وتوطين مهن جديدة في شهر أكتوبر الحالي 1444.

سعودة وتوطين المهن

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منذ عامين بدأت السعودية بسعودة وتوطين العديد من المهن التي كان يعمل فيها الكثير من المقيمين الأجانب، وذلك بهدف الحد من مشكلة البطالة في السعودية ولخفض أعداد المقيمين والوافدين في الأراضي السعودية، وتنمية الاقتصاد السعودي بسواعد وايادي أبنائه وفقاً لرؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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وقد اٌطلق مصطلح المهن المسعودة على المهن المقصورة على السعوديين وهي الوظائف التي حددها مكتب العمل في السعودية والمقتصرة بشكل خاص على السعوديين ويمنع المقيمين الأجانب من العمل فيها.

قائمة المهن المسعودة بالمملكة 2023

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عملت الحكومة في المملكة العربية السعودية على إصدار قائمة تحتوي على المهن المسعودة المقصورة على السعوديين الجديدة حيث ان الهدف من هذا القرار تقليل العمالة الأجنبية وإتاحة الفرصة للعمال السعوديين بالعمل باعتبار ان السعودية لديها كفاءات عملية وعلمية قادرين على الاعتماد عليها في مختلف المجالات الحكومية والخاصة وجاء هذا القرار لتدارك البطالة وتحقيق فرصة متساوية للعمل في السعودية. وفيما يلي نرفق قائمة المهن المسعودة 2023 وهي كالتالي:

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• كاتب شؤون العاملين.

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• كاتب استقبال فندقي.

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• مدير شؤون الموظفين.

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• مدير علاقات الأفراد.

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• كاتب دوام.

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• كاتب استقبال عام.

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• كاتب الشكاوى.

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• مدير شؤون العمل والعمال.

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• حارس أمن خاص.

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• المخلص الجمركي.

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• قطاع السياحة والتأشيرات السياحية.

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• قطاع الاتصالات والإنترنت.

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• قطاع الذهب والمجوهرات.

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• كاتب شكاوي.

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• كاتب الوقت.

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• موظف استقبال عام.

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• موظف استقبال المريض.

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• الناسخ الرئيسي أو مصلح.

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• عاملات في متجر مستلزمات نسائي.

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• امينة صندوق.

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• مسؤول العلاقات الحكومية.

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• مسؤول أول للموارد البشرية.

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• أخصائي شؤون الموظفين.

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• مدير علاقات الموظفين.

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• مهن كبير إداريين الموارد البشرية.

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• مهنة مدير شؤون العمل والعمال.

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• مهنة كاتب شكاوى.

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• مهنة كاتب استقبال فندقي.

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• مهنة مدير علاقات الأفراد.

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• مهنة كاتب شؤون الموظفين.

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• مهنة كاتب شؤون الأفراد.

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• مهنة مدير شؤون الموظفين.

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• مهنة اخصائي شؤون الأفراد.

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• مهنة كاتب دوام.

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• مهنة كاتب استقبال عام.

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• مهنة أمين صندوق.

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• مهنة كاتب توظيف.

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• مهنة كاتب استقبال مرضى.

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• مهنة حارس أمن خاص.

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• مهنة مسؤول علاقات حكومية.

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• مهنة ناسخ.

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• مهنة العاملات بمحلات المستلزمات النسائية.

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• مهنة مخلص جمركي.

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وهنا نرفق بعض المهن المسعودة الجديدة التي لم تدخل بعد حيز التنفيذ وهي كالتالي:

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• مهنة السكرتارية.

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• مهنة الترجمة.

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• مهنة أمناء المخزون.

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• مهنة ادخال البيانات.

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• مهنة البائعين.

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• مهنة الصيدلة.

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• مهنة مدير المبيعات.

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• مهنة محاسب عام.

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• مهنة مندوب المشتريات.

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• مهنة التمريض.

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• مهنة مدير الحساب.

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• مهنة السكرتير الطبي.

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• مهنة كاتب الحسابات.

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ماهي الأنشطة التجارية المقرر سعودتها

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هناك مجموعة كبيرة من الأنشطة والمجالات التجارية المختلفة التي سبق واعلنت عنها الحكومة في المملكة على انه مقرر سعودتها للعام الحالي وفيما يلي ابرزها:

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• الانشطة التجارية لمستلزمات السباكة.

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• الانشطة التجارية الخاصة بالدواجن المجمدة.

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• الانشطة التجارية لمحلات الملابس النسائية.

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• الانشطة التجارية لمحلات ملابس الأطفال.

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• الانشطة التجارية لمحلات الملابس الرجالية.

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• الانشطة التجارية الخاصة بالأقمشة الرجالية.

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• الانشطة التجارية الخاصة بالأقمشة النسائية.

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• الانشطة التجارية للوازم الخياطة.

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• الانشطة التجارية للأحذية.

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• الانشطة التجارية للساعات.

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• الانشطة التجارية بأكشاك ومحلات المجمعات التجارية.

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• الانشطة التجارية للمقاصف في المدارس.

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• الانشطة التجارية للهواتف المحمولة.

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• الانشطة التجارية للديكورات والدهانات.

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• الانشطة التجارية لقطع غيار السيارات.

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• الانشطة التجارية لمواد البناء.

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المهن الجديدة التي تم إلغاء سعودتها

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قد اعلنت المملكة العربية السعودية عن مجموعة من المهن التي تم الغاء سعودتها والتي اصبح يسمح للوافدين الأجانب العمل بها وذلك بهدف الاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية وهي:

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• مندوب المشتريات.

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• الصيادلة والأطباء.

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• السائقين.

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• أمين المخازن.

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• المهندسين.

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• المحاسب القانوني.

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• محاسب الشركات.

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توطين منافذ البيع بـ 12 قطاع اقتصادي

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قامت السلطات في المملكة العربية السعودية بتوضيح انه تم توطين منافذ البيع ل12 نشاط والتي تم سعودتها بشكل تدريجي عبر ثلاث مراحل جاءت على النحو التالي:

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المرحلة الأولى: تتمثل المرحلة الاولى في عملية توطين وظائف منافذ البيع من تاريخ 1/1/1440 وجاءت هذه المنافذ بالشكل التالي:

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• محلات بيع الدراجات النارية، والخاصة ببيع السيارات.

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• محلات بيع ملابس الاطفال، ومحلات بيع الملابس الجاهزة.

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• محلات بيع الاثاث الجاهز المنزلي، والاثاث المكتبي.

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• محلات بيع الأواني المنزلية.

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المرحلة الثانية: ان هذه المرحلة تضمنت منافذ البيع التالية والتي تبدأ بتاريخ 1/ 3/ 1440هـ ليتم توطين المهن التالية:

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محلات بيع الاجهزة الإلكترونية والاجهزة الكهربائية.

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محلات بيع النظارات.

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محلات بيع الساعات.

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المرحلة الثالثة: في المرحلة الاخيرة تشمل محلات ومنافذ البيع التي تم سعودتها اعتبارا من تاريخ 1/ 5/ 1440هـ، وجاءت بالشكل التالي:

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• محلات بيع المعدات والاجهزة الطبية.

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• محلات بيع مواد البناء والإعمار.

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• محلات بيع السجاد بجميع انواعه.

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• محلات بيع الحلويات.

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غرامة مخالفات قرارات توطين المهن في السعودية

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توفرت مجموعة من المخالفات الكبيرة التي تقع مختلف الأفراد الذين يخلون في قواعد وانظمة العمل الجديد التي تم إقرارها والمتعلقة في التوطين وفيما يلي ابرز المخالفات كالتالي:

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• فرضت غرامة بقيمة 20 الف ريال سعودي على كل من يقوم بتوظيف عاملين اجانب في وظائف خاصة بمواطنين سعوديين.

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• فرضت غرامة بقيمة 10 آلاف ريال سعودي على كل من يقوم في تعيين عاملين من فئة الذكور في وظائف خاصة بفئة الإناث.

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• فرضت غرامة بقيمة 5 آلاف ريال سعودي في حال لم يتم العمل على تدريب موظفين بنسبة 12% من داخل مؤسسة تحتوي على ما يزيد عن 50 موظف.

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• توظيف عامل في المنشأة دون عقد عمل اذا لم يتم التعاقد مع العامل بعقد رسمي مسجل.

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• دفع غرامة تقدر بـ 15 الف ريال سعودي في حال تم تشغيل العمالة بنظام السخرة او الاحتكار.

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• دفع غرامة تقدر بـ 5000 الف ريال سعودي في حال عدم اعادة كل الشهادات الخاصة بالعامل من قبل صاحب العمل.