كأنه سحر..علاج طبيعي للقضاء على جرثومة المعدة والحموضة وسوء الهضم والانتفاخات والغازات

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - لكي تعم الفائدة ننشر هنا علاج طبيعي مجرب للقضاء على جرثومة المعدة والحموضة وسوء الهضم والانتفاخات والغازات. ويعتبر قشر الرمان من افضل العلاجات لسوء الهضم والحموضة وقد جرب ذلك كثير من الاشخاص واكدوا انها كانت علاج نهائي لآلامهم واوجاعهم. وبالإضافة الى الطريقة الموجودة ادناه، فانه بالامكان طحن قشر الرمان الجافة وسحقها واستخدام ذلك المسحوق من خلال وضع كمية قليلة منه في الماء، ثم القيام بشربه قبل النوم، ومن خلال التجربة فإنه يعطي نتيجة وفاعلية كبيرة جدا في علاج المعدة، بحسب المصادر. .

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