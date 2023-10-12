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عدن - ياسمين التهامي - بالصورة: جورجينا رودريغيز حبيبة رونالدو تتضامن مع فلسطين.. والجمهور: "انتي اشرف من بعض العرب" 2023/10/12 الساعة 07:48 مساءً (جهينةيمن) تضامنت عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا رودريغيز، حبيبة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فلسطين وغزة، اذ نشرت عبر حسابها على انستغرام عبر خاصية "الستوري"، صورة لطفلة فلسطينية صغيرة تجلس على ركام منزلها بعدما تم تدميره بالكامل جراء القصف الإسرائيلي. اقراء ايضاً : وتفاعل الجمهور مع خطوة جورجينا تلك، اذا قال أحدهم: "أشرف من كتير عرب".

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