عدن - ياسمين التهامي - طريقة عمل النوتيلا في البيت بالكاكاو أحلى من الجاهزة بمذاق لايقاوم

2023/10/12 الساعة 08:35 مساءً

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�د النوتيلا من الحلويات الشهية التي يعشقها الكثيرون، وهي خيار رائع لتناولها مع الخبز أو الفواكه أو استخدامها في وصفات الحلويات المختلفة، والأمر الجيد هو أنه يمكنك تحضير النوتيلا بسهولة في منزلك باستخدام مكونات صحية وطبيعية، دعونا نتعرف على كيفية تحضير هذا اللذيذ الصحي في المنزل. طريقة عمل النوتيلا في البيت المكونات: صف كوب بندق محمص ومقشر. -كوب زيت كوب لبن. -كوب حليب مكثف. -نصف كوب نسكويك أو ثلث كوب كاكاو خام. يمكنك تحضير النوتيلا في المنزل باستخدام هذه المكونات البسيطة والصحية، دعينا نتعرف على طريقة تحضير النوتيلا اللذيذة في المنزل. خطوات تحضير النوتيلا: في البداية، استخدمي مطحنة البندق إذا كانت لديكِ واطحني البندق المحمص والمقشر حتى يصبح مسحوقًا ناعمًا، إذا لم تكن لديكِ مطحنة بندق، يمكنكِ استخدام البندق المطحون المتوفر في الأسواق. في وعاء كبير، ضعي البندق المطحون. أضيفي الزيت واللبن إلى البندق واخفقي المكونات جيدًا حتى تمتزج بشكل جيد. أضيفي الكاكاو الخام أو النسكويك إلى الخليط واخفقي مرة أخرى حتى يمتزج المكون بشكل جيد. بالتدريج، أضيفي المزيد من الزيت واللبن واخفقي بين كل إضافة حتى تحصلي على القوام المطلوب، يمكنكِ زيادة أو تقليل كميات الزيت واللبن حسب تفضيلك للحصول على القوام المناسب. انقلي النوتيلا إلى برطمانات نظيفة وجافة، ثم غطيها بإحكام . قومي بتخزين النوتيلا في الثلاجة للحفاظ على طراوتها وجودتها. يمكنك تناول النوتيلا مباشرة على الخبز أو الفطائر أو استخدامها في العديد من وصفات الحلويات والمخبوزات. طريقة عمل نوتيلا بدون بندق المكونات: كوب سكر أبيض. 3 ملاعق كبيرة كاكاو . نصف كوب ماء ساخن. ثلث كوب زيت نباتي. ملعقة صغيرة خلاصة بندق. 3 مكعبات زبدة في حرارة الغرفة . كوب حليب بودرة. الخطوات: أضيفي الكاكاو وزيت النباتي وخلاصة البندق إلى الوعاء مع باقي المكونات. استخدمي مضرب اليد أو الخلاط الكهربائي لخفق المكونات جيدًا حتى تتجانس وتصبح مثل قوام النوتيلا. قومي بتذوق النوتيلا وتعديل السكر أو الكاكاو حسب رغبتك للحصول على النكهة المثالية. انقلي النوتيلا النهائية إلى برطمان نظيف وجاف، ثم غطيه بإحكام. يمكنك تناول النوتيلا مباشرة على الخبز أو الفطائر، أو استخدامها في وصفات الحلويات والمخبوزات المختلفة. وبهذه الخطوات، يمكنك تحضير نوتيلا لذيذة واقتصادية في المنزل بدون استخدام البندق، وتمتعي بنكهة النوتيلا اللذيذة .: ألذ من الجاهزة..طريقة عمل النوتيلا في البيت بالكاكاو أحلى من الجاهزة بمذاق لايقاو: ألذ من الجاهزة..طريقة عمل النوتيلا في البيت بالكاكاو أحلى من الجاهزة بمذاق لايقاوم