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عدن - ياسمين التهامي - ولي العهد السعودي: موقف المملكة ثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية

شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على أن موقف المملكة ثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق سلام شامل وعادل يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جرى خلاله بحث التصعيد العسكري الجاري حاليا في غزة ومحيطها.

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كما أكد أيضا أن المملكة ترفض استهداف المدنيين بأي شكل كما ترفض إزهاق أرواح الأبرياء.

وشدد الأمير محمد بن سلمان على ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني وعلى ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة.

وأفاد ولي العهد خلال الاتصال بأن المملكة تبذل جهودا حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري.

سمو #ولي_العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية تركيا، بحث خلاله التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها، مؤكداً سموه أن المملكة تبذل جهوداً حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري.https://t.co/iPk6rKvpwE#واس pic.twitter.com/FBqv6UjcBq — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 11, 2023

وكانت الرئاسة التركية قد قالت في بيان مساء الأربعاء إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بخطوات أنقرة لايصال المساعدات للمتضررين من هجمات إسرائيل في غزة.

وشدد الرئيس التركي أردوغان خلال حديثه مع ولي العهد السعودي على أهمية تقديم دول المنطقة "رسائل بناءة" لإنهاء الصراع.

وتتواصل لليوم الخامس على التوالي الغارات الإسرائيلية على غزة مستهدفة مناطق مختلفة في القطاع ما أدى إلى ارتفاع حصيلة القتلى إلى 1055 فلسطينيا بالإضافة إلى إصابة 5184 آخرين بجروح مختلفة.

وأطلقت حركة حماس يوم السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية في العمق الإسرائيلي.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.