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عدن - ياسمين التهامي - مشروب بسيط يطيل العمر ويقلل أمراض الجهاز التنفسي والسكري والسكتة الدماغية وأمراض القلب

يمكن تحقيق LONGEVITY دون الحاجة إلى التنازل عن الامتيازات المفضلة لديك. في الواقع ، أثبتت إحدى هذه المزايا الشهيرة أنها تساعد في علاج الأمراض المرتبطة بالعمر مما يزيد من طول العمر.

يمكن أن يصبح العيش حياة طويلة وخالية من الأمراض نسبيًا أمرًا تقنيًا تمامًا. مضادات الأكسدة والالتهابات والجذور الحرة كلها جوانب مهمة يجب أخذها في الاعتبار. يمكن أن يكون تبسيط الأمور المتعلقة بطول العمر أمرًا سهلاً مثل احتساء مشروب ساخن شهير.

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تمتزج المركبات الكيميائية الطبيعية في حبوب البن مع الماء وتصبح جزءًا من المشروب.

العديد من هذه المركبات هي مضادات الأكسدة التي تحمي من الإجهاد التأكسدي في الجسم الناجم عن إتلاف الجذور الحرة.

يُعتقد أن الأكسدة هي إحدى الآليات الكامنة وراء الشيخوخة والحالات الخطيرة الشائعة مثل السرطان وأمراض القلب.

وجد الخبراء أن القهوة تصادف أنها أكبر مصدر لمضادات الأكسدة في النظام الغذائي الغربي ، حيث تفوق بشكل مدهش الفواكه والخضروات.

هذا لا يعني بالضرورة أن القهوة غنية بمضادات الأكسدة أكثر من جميع الفواكه والخضروات ، ولكن بدلاً من ذلك ، فإن تناول القهوة أمر شائع لدرجة أنه يساهم بشكل أكبر في تناول الناس لمضادات الأكسدة في المتوسط.

نظرت إحدى الدراسات ، التي نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine ، في شرب القهوة وارتباطه بالوفيات الإجمالية والخاصة بالسبب.

فحصت الدراسة الأثر الصحي للقهوة على 229119 رجلاً و 173141 امرأة

أشارت الدراسة إلى أنه "في النماذج المصححة بالعمر ، زاد خطر الوفاة بين شاربي القهوة".

وتابعت: "مع ذلك ، كان من يشربون القهوة أيضًا أكثر عرضة للتدخين ، وبعد تعديل حالة تدخين التبغ وغيرها من الأمور المربكة المحتملة ، كان هناك ارتباط عكسي كبير بين استهلاك القهوة والوفيات."

وخلصت الدراسة إلى أن أولئك الذين شربوا كمية كبيرة من القهوة كانوا أقل عرضة للوفاة خلال فترة الدراسة التي استمرت 12 إلى 13 عامًا.

في دراسة أخرى نشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية ، تم إجراء مزيد من التحقيق بشأن استهلاك القهوة والوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية ومعدل الوفيات الإجمالي.

أشارت الدراسة إلى أنه: "إجمالاً ، تمت متابعة 508،747 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 79 عامًا في مسوح القلب والأوعية الدموية النرويجية لمدة 20 عامًا في المتوسط ​​فيما يتعلق بوفاة سبب محدد.

"الدراسات الوبائية الرصدية التي تقيم العلاقة بين استهلاك القهوة والوفيات تعرض مجموعة من النتائج."

وجدت الدراسة أن القهوة المفلترة كانت أفضل بكثير للصحة من القهوة غير المفلترة.

كم تشرب؟

يبدو أن البقعة الحلوة هي تناول القهوة من أربعة إلى خمسة أكواب في اليوم.

وجدت الدراسات أنه عند هذه الكمية ، انخفض خطر الموت المبكر لدى الرجال والنساء بنسبة 12 و 16 بالمائة على التوالي.

ومع ذلك ، حتى الاستهلاك المعتدل للقهوة بفنجان واحد فقط في اليوم كان مرتبطًا بانخفاض خطر الموت المبكر بنسبة خمسة إلى ستة في المائة ، مما يبرز أنه حتى القليل منه يكفي لإحداث تأثير.

بالنظر إلى أسباب معينة للوفاة ، وجد الباحثون أن من يشربون القهوة كانوا أقل عرضة للوفاة من العدوى والإصابات والحوادث وأمراض الجهاز التنفسي والسكري والسكتة الدماغية وأمراض القلب.

تعود فوائد القهوة على طول العمر على الأرجح إلى مادة البوليفينول وهي مواد كيميائية تحدث بشكل طبيعي في النباتات.

تحمي مادة البوليفينول النباتات من الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية من الشمس وكذلك الجذور الحرة وهي جزيئات ناتجة عن تكسر الأكسجين في النبات.

أظهرت مقالات بحثية لا حصر لها أن البوليفينول يحمي من الالتهابات في الجسم.

يمكن أن يسبب هذا ، أو يحدث بسبب حالات مثل السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسرطان