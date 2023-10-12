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عدن - ياسمين التهامي - خلطة لعنة الفراعنة للتخلص من النمل والصراصير والحشرات بدون عودة نهائيا في ثواني

النمل والصراصير هما مشكلتان مزعجتان يمكن أن تواجهنا في المنازل والأماكن الأخرى ومع أن النمل والصراصير ليسوا خطرًا على الصحة، إلا أن وجودهما قد يسبب الإزعاج والاضطراب النفسي، لذا يجب أن يتم التخلص منهما بشكل فعال وآمن.

التخلص من الصراصير

تعد خلطات التخلص من النمل والصراصير وسيلة رائعة لمحاربتهما بطرق طبيعية وخالية من المواد الكيميائية الضارة يمتلك العديد من الأشخاص خلطاتهم الخاصة للتخلص من هذه الآفات، وسنستعرض في هذا المقال بعض الخلطات الفعالة التي يمكن أن تتبعها.

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خل وماء: إحدى أكثر الخلطات شيوعًا وفعالية للتخلص من النمل والصراصير هي خلطة الخل والماء. ما عليك سوى مزج نصف كوب من الخل الأبيض مع نصف كوب من الماء ووضعها في زجاجة بخاخ. بخ الخليط في الأماكن التي تراودها النمل والصراصير، مثل الأركان والزوايا وأي مكان يعتقد أنهما يمران منه. الرائحة الحادة للخل تبعد الحشرات عن المنطقة وتجعلها تبحث عن مكان آخر للإقامة.

التخلص من النمل

قشور الحمضيات: يظهر النمل والصراصير اختيارًا عنيدًا للأماكن العطرية استغل هذه العادة واستخدم قشور الحمضيات، مثل البرتقال أو الليمون، للتخلص منهم ضع بعض القشور المهشمة في الأماكن التي تنصب فيها الفخاخ لهذه الحشرات الآفات وبمجرد أن يشم رائحة الحمضيات، سيبتعد النمل والصراصير بسرعة ويختارون البقاء بعيدًا.

القرفة: القرفة ليست فقط توابل لذيذة في المطبخ، بل يمكن أيضًا استخدامها للتخلص من النمل والصراصير قم بتعليق أكياس صغيرة مملوءة بمسحوق القرفة في الأماكن التي تعتقد أنها مثيرة للاهتمام لهذه الحشرات، مثل المجاري وجانب الأبواب والنوافذ يمكن أيضًا رش مسحوق القرفة مباشرة على طرق النمل أو الصراصير للتخلص منهم فورًا.

النعناع: النعناع معروف برائحته المنعشة، ويمكن أن يكون فعالًا أيضًا في التخلص من النمل والصراصير يمكنك غلي ماء وإضافة بضع أكياس من النعناع الجاف بعد ذلك، يمكنك صب الخليط في زجاجة بخاخ ورشه في المناطق المصابة بحشرات مثل النمل والصراصير يعتبر النعناع مرفقة جادة للحشرات ورائحته يمكن أن تقوم بالتخلص منها فعليا.

الفلفل الحار: تُعتبر رائحة الفلفل الحار غير محبذة للحشرات لذا، يمكن استخدامه لاصطيادها وإبعادها يمكنك تحضير المحلول الحار بمزج مسحوق الفلفل مع الماء ورشه في المناطق المصابة بالحشرات يمكن أيضًا وضع بضع قطع من الفلفل الحار في أماكن ذات نشاط حشري علي عندما يشم رائحة الفلفل، ستجد الحشرات بديلاً أفضل وأكثر هدوءًا.