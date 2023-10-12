الشورى اليمني يدين العدوان الصهيوني على "غزة" ويؤكد وقفه مع الشعب الفلسطيني لاستعادة أرضه

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني، الخميس، الأعمال العدوانية للعدو الصهيوني على قطاع غزة، مطالبة بوقف الغارات الجوية فورًا على القطاع والذي تسبب في استشهاد وإصابة الآلاف معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.



وأعربت هيئة رئاسة المجلس في بيان لها، عن وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، في نضاله العادل لاستعادة أرضه المغتصبة، وحقه في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وطالب البيان المجتمع الدولي بدعم المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وعدم السكوت على الأعمال والممارسات الإجرامية لحكومة الكيان الصهيوني.



ودعا مجلس الأمن الدولي إلى حماية المدنيين الفلسطينيين، ومنع إسرائيل من الاستمرار في جرائم القتل والاغتصاب والاستيلاء على أراضيهم مخالفة بذلك قرارات مجلس الأمن، والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، كما حذرت هيئة رئاسة المجلس من أي ممارسة من شأنها تهجير الفلسطينيين من أرضهم.



كما أعربت هيئة رئاسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء تطور الأحداث في غزة والتي تنذر بمزيد من التوتر في المنطقة وتعرض أمنها للخطر، وترى بأن جنوح إسرائيل الاجرامي نحو العنف، يعبر عن نزوع عنصري لا يمكن فهمه إلا في إطار فهمنا للطبيعة العدوانية لحكومة ودولة إسرائيل.



وقالت إن ما جرى في السابع من أكتوبر إنما جاء ردًا على ممارسات قمعية مارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية خلال ثمانية عقود ماضية.



وطالبت هيئة رئاسة المجلس المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل والتدخل العاجل لوقف التداعيات الكارثية و عدم الكيل بمكيالين وصولا الى سلام عادل، يضمن حقوقًا متساوية وفي المقدمة منها احترام المقدسات الإسلامية.



وأشارت إلى أنها ترى ضرورة الأخذ بالمقترحات الهادفة إلى تحقيق سلام دائم وعادل في فلسطين، بما فيها خطة السلام العربية، ومقترح الدولتين، الذي يضمن دولة فلسطينية على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧. دون ذلك فإن تحقيق السلام في المنطقة يبقى أمرًا بعيد المنال.

