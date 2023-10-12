اقتصادية بدون زبدة.. طريقة عمل كيكة البسبوسة الصحية لعيالك متحرميش عيالك من حاجة وحلي بقه

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - �يقة عمل كيكة البسبوسة إذا كنت تبحث عن طريقة لتحضير حلوى لذيذة ومحبوبة وصحية في المنزل، الكيكة هي أحد الحلويات المفضلة لدى الكثير من الناس، وهناك العديد من أنواع الكيك المختلفة، ومنها كيكة البسبوسة التي تتميز بطعمها الحلو اللذيذ وسهولة تحضيرها، فإن كيكة البسبوسة أو الرواني تعد اختيار ممتاز، إنها حلوى تمتاز بمذاقها اللذيذ وسهولة تحضيرها. إن كيكة البسبوسة تعد خيارًا مثاليًا للحلوى في المناسبات الخاصة أو كوجبة لذيذة بعد الطعام، يمكن تقديمها باردة أو في درجة حرارة الغرفة، ويمكن تزيينها برشة من اللوز المفروم أو القرفة لإضفاء لمسة جمالية عليها، إن مذاق البسبوسة اللذيذ وقوامها اللين يجعلها محبوبة لدى جميع أفراد الأسرة..: كوبان من الدقيق. كوبان من السميد. كوبان من السكر. كوبان من اللبن الزبادي. كوب من الزيت النباتي. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. 8 بيضات. 2 ملعقة كبيرة من الفانيليا. كوب من جوز الهند المبشور. ملحوظة:هذه الكمية تكفي لعمل 2 قالب الكيك ولعمل قالب الكيك واحد يمكنك قسم الكمية علي 2 ..: كوبان من الماء. كوبان من السكر. عصير ليمونة كاملة...: اقتصادية بدون زبدة.. طريقة عمل كيكة البسبوسة الصحية لعيالك متحرميش عيالك من حاجة وحلي بقهم .

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