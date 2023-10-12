شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل هاتفك من بينهم ....واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف اعتبارًا من هذا التاريخ.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت شركة ميتا أن تطبيق المراسلة الشهير واتساب، على وشك التوقف عن العمل على ملايين الهواتف القديمة بدءًا من يوم 12اكتوب 2023

وأوضحت ميتا أن مستخدمي الطراز الأقدم من آيفون وأندرويد لن يتمكنوا من استخدام تطبيق واتساب بعد 12 اكتوبر دون الحصول على تحديثات التطبيق الجديدة، وفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وسيتوقف تطبيق واتساب عن العمل على 49 نوعًا من الهواتف المحمولة منهم “ايفون 5” أو “c5” بالإضافة إلى العديد من إصدارات سامسونج وLG، وهواوي، على أن يتم إرسال رسائل تنبيه لمستخدمي هذه الهواتف بواسطة واتساب قبل أن يتوقف عن العمل.

وعن سبب إيقاف التطبيق على هذه الهواتف قالت واتساب: “تتغير الأجهزة والبرامج في كثير من الأحيان، لذلك نراجع بانتظام أنظمة التشغيل التي ندعمها ونقوم بإجراء التحديثات”.

وأضافت: “قد لا تحتوي هذه الأجهزة أيضًا على آخر تحديثات الأمان، أو قد تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل واتساب” متابعة في بيان لها، “لاختيار ما نتوقف عن دعمه، نقوم كل عام، مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، بالنظر في الأجهزة والبرامج الأقدم والتي لا يزال بها أقل عدد من الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمونها”.

طريقة تحديث واتساب على آيفون

– لتحديث نظام التشغيل الخاص بك على جهاز آيفون، انتقل إلى الإعدادات “العامة” وحدد “تحديث البرنامج”.

– إذا لم يكن جهازك قادرًا على تشغيل البرنامج المحدث، فستحتاج إلى هاتف أحدث.

ماذا يحدث إذا لم يعد نظام التشغيل الخاص بك مدعومًا؟

قبل أن تتوقف الشركة عن دعم نظام التشغيل الخاص بك، سيتم إخطارك مباشرةً في واتس آب مسبقًا وتذكيرك عدة مرات للترقية، وقد كشفت GizChina عن قائمة تضم 49 هاتفًا ذكيًا لن يدعمها واتس آب بعد 31 ديسمبر 2022.

قائمة الهواتف التي سيتوقف تطبيق واتساب عليها

وفيما يلي ينشر “الميدان اليمني” قائمة الهواتف التي لن تتمكن قريبًا من استخدام واتساب وهي:

ـ iPhone 5

ـ iPhone 5c

ـ Archos 53 Platinum

ـ Grand S Flex ZTE

ـ Grand X Quad V987 ZTE

ـ HTC Desire 500

ـ Huawei Ascend D

ـHuawei Ascend D1

ـ Huawei Ascend D2

ـ Huawei Ascend G740

ـ Huawei Ascend Mate

ـHuawei Ascend P1

ـ Quad XL

Lenovo A820

ـ LG Enact

ـ LG Lucid 2

ـ LG Optimus 4X HD

ـ LG Optimus F3

ـ LG Optimus F3Q

ـ LG Optimus F5

ـ LG Optimus F6

ـ LG Optimus F7

ـ LG Optimus L2 II

ـ LG Optimus L3 II

ـ LG Optimus L3 II Dual

ـ LG Optimus L4 II

ـ LG Optimus L4 II Dual

ـ LG Optimus L5

ـ LG Optimus L5 Dual

ـ LG Optimus L5 II

ـ LG Optimus L7

ـ LG Optimus L7 II

ـ LG Optimus L7 II Dual

ـ LG Optimus Nitro HD

ـ Memo ZTE V956

ـ Samsung Galaxy Ace 2

ـ Samsung Galaxy Core

ـ Samsung Galaxy S2

ـ Samsung Galaxy S3 mini

ـ Samsung Galaxy Trend II

ـ Samsung Galaxy Trend Lite

ـ Samsung Galaxy Xcover 2

ـ Sony Xperia Arc S

ـ Sony Xperia Miro

ـ Sony Xperia Neo L

ـ Wiko Cink Five

ـ Wiko Darknight ZT

يُذكر أن تطبيق واتساب قد توقف عن العمل، في أكتوبر الماضي، على أجهزة آيفون التي تستخدم نظام التشغيل iOS 11 والبرامج الأقدم، وقال واتساب: &واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف اعتبارًا من هذا التاريخ.. هل هاتفك من بينهم;إن التطبيق لمواكبة أحدث التطورات في التكنولوجيا، يتوقف بشكل روتيني عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم لتوجيه موارد الشركة لدعم أحدث الأنظمة”.

واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف اعتبارًا من هذا التاريخ.. هل هاتفك من بينهم.