شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سم قاتل.. تحذير من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في السوق يدمر الكبد والمناعة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - nbsp;هناك أنواع عديدة من زيت الطعام مثل زيت عباد الشمس وزيت الذرة وبالطبع تلك الزيوت صحية ولا يوجد أي اختلاف عليها، ولكن ماذا عن الزيوت مجهولة المصدر والتي تحمل اسم الشركات غير معروفة، تلك الزيوت محظور على سيدة المنزل أن تقوم بشرائها لأنها هي نفسها الزيوت التي يقوم بشرائها الباعة الجائلين الذين يجيبون في شوارع مصر، خلال هذه الفترة ينادون بأنهم في حاجة إلى شراء زيوت الطعام المستعملة لدى سيدات المنزل لإعادة تدويرها في عمل صابون المواعين، ولكن تلك المعلومه خاطئه ويعد استخدام هذا الزيت بطريقه خطيره تابعونا للتفاصيل. إعادة تدوير زيت الطعام المستعمل هؤلاء الباعة الجائلون يجمعون كميات كبيرة قد تصل إلى الأطنان من زيت الطعام المستعمل وبعدها يتم إعادة تدويره بوضع مواد كيميائيه تجعله يستعيد لون والذي كان عليه قبل الاستخدام ويصبح بلون صافي، كما لو كان جديدا ويتم تعبئته في زجاجات نظيفة للبيع في الأسواق بأسعار رخيصة قد تنجذب إليها سيده المنزل هذا الزيت يسبب مشاكل صحيه خطيره عندما يتم إعادة تسخينه واستخدامه مرة أخرى في أغراض القلي والطعام. التحذير بشأن استخدام الزيوت الضارة : جاء تحذير صريح من الأستاذ الدكتور هشام موافي من استخدام زيت الطعام المستعمل لمرات عديدة، وأوضح أن وضع الزيت على النار أكثر من مرة يغير من مكوناته الداخلية ويتولد بداخله مواد ضارة و مسرطنة وتسبب الأمراض بشكل أو بآخر. : سم قاتل.. تحذير من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في السوق يدمر الكبد والمناعة!.

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