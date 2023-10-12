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عدن - ياسمين التهامي - معجزة ربانية.. مشروب سحري بمفعول خارق لمعالجة مرض السكر بهذه الطريقة الفعالة..تعرف عليه الان

تشير أبحاث السكري إلى أن التحكم في نسبة السكر في الدم أمر لا غنى عنه لمنع تلف الأعصاب. وتظهر الأدلة المتزايدة أن بعض الأطعمة قد يكون لها تأثيرات مخفضة على الجلوكوز. مشروب واحد ، على وجه الخصوص ، يمكن أن يقلل من مستويات السكر في الدم في إطار زمني قصير يبلغ 45 دقيقة.

مرض السكري هو حالة تتميز بمستويات السكر في الدم الجامحة ، والتي تمهد الطريق لمجموعة من المضاعفات إذا تركت دون علاج. من الأمراض الرئيسية الأخرى في هذه الحالة الفشل في الاستجابة للأنسولين ، وهو هرمون يسهل امتصاص السكر في الدم. ومع ذلك ، هناك أدلة متزايدة على أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في خفض الجلوكوز. أثبت مشروب واحد فعاليته في ترويض طفرات السكر بعد الوجبة في غضون 45 دقيقة من تناوله.

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غالبًا ما يتم خلط عصير الليمون المليء بالبوليفينول بالماء للمساعدة في طرد السموم من الجسم. تم استخدام المشروب كمضاد منذ سنوات ، وذلك بفضل مركباته المضادة للبكتيريا التي تحمل مجموعة من الفوائد للجسم. وفقًا لدراسة يابانية ، قد يساعد عصير الليمون أيضًا في خفض ارتفاع سكر الدم المفاجئ. في حين أن المشروب قد لا يخفض مستويات السكر في الدم بشكل مباشر ، إلا أنه قد يمنع المستويات من الارتفاع بعد الوجبة.

قام الباحثون بالتحقيق في آثار عصير الليمون على نسبة السكر في الدم لتقييم ما إذا كان قد يقلل من الإجهاد السكري - وهو مقدمة للشيخوخة المبكرة ومرض السكري. وجد الفريق أن تناول عصير ليمون 100٪ بدون إضافات قد يساعد في درء تطور المرض. افترض الباحثون أن التأثيرات قد تعود إلى محتوى حمض الستريك في عصير الليمون. لوضع هذه التأثيرات على المحك ، قاموا بتجنيد 12 شخصًا ، تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 30 عامًا ، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات مختلفة. تناولت المجموعة الأولى 200 جرام من الأرز المطبوخ ، بينما تناولت المجموعة الثانية 15 جرامًا من عصير الليمون ، تليها 200 جرام من الأرز المطبوخ. المجموعة الثالثة من المشاركين أعطيت 30 جرام من عصير الليمون تليها 200 جرام من الأرز المطبوخ.

تم خلط عصير الليمون بالماء ، وتم توجيه جميع الأشخاص لتناول الطعام في غضون 10 دقائق من شرب مشروبهم. تم قياس مستويات السكر في الدم لجميع المشاركين عند صفر و 15 و 30 و 45 و 60 و 90 و 120 دقيقة بعد الاستهلاك. كشفت النتائج أن المجموعة التي شربت أعلى كميات من عصير الليمون كانت لديها مستويات جلوكوز في الدم منخفضة بشكل ملحوظ في 45 دقيقة ، مقارنة بالمجموعة التي شربت أي شيء. لاحظ الباحثون أيضًا أن المشاركين الذين شربوا كميات أقل من عصير الليمون لديهم نسبة جلوكوز في الدم أقل من أولئك الذين لم يشربوا شيئًا. ومع ذلك ، فإن الاختلاف لم يكن كبيرا. لماذا ارتفاع نسبة السكر في الدم خطير؟ وفقًا لـ NHS ، يمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 ومرض السكري من النوع 2 ، وكذلك النساء الحوامل المصابات بسكري الحمل.

يُنصح الأشخاص الذين يقعون في هذه المجموعات بالحفاظ على مستويات السكر في الدم قريبة من المعدل الطبيعي قدر الإمكان. يوضح الجسم الصحي أن "النوبات الخفيفة من حين لآخر ليست مدعاة للقلق ويمكن علاجها بسهولة تامة أو قد تعود إلى طبيعتها من تلقاء نفسها". "لكن ارتفاع السكر في الدم [ارتفاع نسبة السكر في الدم] يمكن أن يكون خطيرًا إذا ارتفعت مستويات السكر في الدم بشدة أو ظلت مرتفعة لفترات طويلة." والجدير بالذكر أنه عندما يُترك ارتفاع السكر في الدم دون علاج ، فإنه يمكن أن يتسبب في تغيرات اعتلال الأعصاب ، مما يعني تلف الأعصاب في الجسم.