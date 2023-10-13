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عدن - ياسمين التهامي - فوائد الليمون في الشتاء ليس للبرد فقط لن تتخيل فوائده استخدمه بهذه

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مَن منا لا يحب الليمون نعم فهو من خير الطبيعة فهو يحتوي على كمية كبيرة من الاحماض والفيتامينات التي تعزز من صحة الجسم وتساعد جهاز المناعة على حماية الجسم من الفيروزسات والمخاطر التي قد تصيبه في أي وقت فإذا عرفنا بان شخص ما يعاني من دور برد تكون أول نصيحة اشرب كوبا أو 2 من الليمون ولذا فنحن في هذا المقال نتعرف على فوائد الليمون خاصة في فصل الشتاء الذي قربنا من نهايته ونحن نستقبل فصل الربيع. .: يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي وحمايته من الأمراض والفيروسات والعدوة فهو يستخدم في العديد من المستخلصات الطبية والتي تستخدم مثلا لعلاج نزلات البرد فهو يساعد في تعزيز صحة الجسم وعلاج نزلات البرد والإنفلونزا كما أنه يحافظ على صحة الجهاز التنفسي, فالليمون أيضا يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التي تعمل على الوقاية من الالتهابات والأمراض, وأخيرا يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على خفض نسبة الكولسترول في الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية. : يعتبر الليمون من أفضل الطرق الطبيعية التي تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة لاستخدامه في العديد من الماسكات والأدوية الطبية, فماسك الليمون يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة بها وذلك مع إضافة معلقة من العسل الأبيض, الليمون من الطرق الطبيعية التي تستخدم لتأخير عملية الشيخوخة مثل ظهور التجاعيد على البشرة, يمكن إعداد ماسك الليمون لإزالة الرؤوس السوداء على البشرة والتخلص من البقع الداكنة, احتواء الليمون على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية يساعد في علاج حب الشباب والتخلص من التهابات البشرة. : فوائد الليمون في الشتاء ليس للبرد فقط لن تتخيل فوائده استخدمه بهذه الطريقة