البنك الفدرالي الأمريكي يؤكد استعداده تقديم الدعم للمركزي اليمني

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت بعثة البنك الفيدرالي الأمريكي الخميس، استعدادها تقديم كافة الدعم للبنك المركزي اليمني لتنفيذ العمليات المالية المرتبطة بمزادات بيع العملة الأجنبية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب أحمد، في مدينة مراكش المغربية، بعثة البنك الفيدرالي الأمريكي المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2023، وفقا لوكالة سبأ.

استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البنكين خلال المرحلة القادمة، بما في ذلك الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك الفيدرالي لبناء قدرات موظفي البنك المركزي اليمني في مختلف الوظائف.

من ناحيته، أشاد وفد الفيدرالي الأمريكي، بمستوى تنفيذ العمليات المالية المرتبطة بمزادات بيع العملة الأجنبية والتي يتم تغطيتها عبره ومطابقتها لمعايير الامتثال الدولية المطلوبة.