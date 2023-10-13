بثلاثية نظيفة.. اليمن يحقق فوزًا مهمًا على سريلانكا في تصفيات كأسي العالم وآسيا

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم، مساء اليوم، فوزًا مهمًا على نظيره السيريلانكي، في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

جاء فوز منتخبنا الوطني على نظيره السيريلانكي، خلال المباراة التي جمعتهما في ملعب نادي ضمك بمدينة خميس مشيط السعودية، حيث اكتسح المنتخب اليمني سيريلانكا بثلاثية نظيفة.



وافتتح منتخبنا التسجيل في الدقيقة 33 عبر أحمد ماهر، بعد مراوغته خمسة لاعبين من سريلانكا.

وفي الشوط الثاني عزز منتخبنا النتيجة بهدف ثاني عبر تسديدة صاروخية من ناصر محمدوه في الدقيقة 67، فيما تمكن عبد الواسع المطري من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 92 من ضربة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.