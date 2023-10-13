اليمن والكويت يوقعان اتفاقية الترتيبات المالية الخاصة بقرض مشروع الطرق الريفية

المنامة - ياسر ابراهيم - وقعت اليمن الخميس، في مدينة مراكش المغربية، مع نظيرتها الكويت، اتفاقية الترتيبات المالية وجدولة قيمة الأقساط المستحقة على قرض الصندوق الكويتي رقم 869 الخاص بمشروع الطرق الريفية والمجتمعية.

وحسب وكالة سبأ، فقد وقع الاتفاقية عن اليمن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، وعن الصندوق الكويتي للتنمية، مديره العام بالوكالة وليد البحر.

وعقب التوقيع عقد لقاء ضم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ووزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر.

جرى خلال اللقاء مناقشة القضايا المتعلقة بمشاريع الطاقة الممولة من الصندوق والمتمثلة في صيانة محطة مأرب الغازية، ومشروعي تطوير شبكة عدن وخط الربط الحبيلين يافع ١٣٢ كيلو فولت.

كما تطرق اللقاء إلى برنامج دعم بناء قدرات موظفي الوزارات في العاصمة المؤقتة عدن، وكذا التأكيد على أهمية استمرار دعم مشاريع الصندوق المنفذة عبر المنظمات الإنسانية.

وأعرب وزيرا التخطيط والكهرباء، عن تقديرهم لدور الصندوق الكويتي وحرصهم على تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعب اليمني ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه ثمن الوزير بن يمين، دور الصندوق الكويتي كشريك تنموي لليمن وجهوده المبذولة لدعم قطاع الكهرباء والطاقة.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء وجميع الجهات الرسمية بالدولة حريصين كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات لضمان سير أعمال تنفيذ مشاريع الطاقة الممولة من الصندوق وتوفير كافة الظروف لنجاحها.

بدوره، أكد مدير الصندوق الكويتي، استمرار الشراكة ودعمه لليمن.. لافتا إلى أن الإعداد جاري لإرسال بعثة للصندوق الكويتي لزيارة عدن، والإطلاع على سير مشاريع الصندوق ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.