اليمن.. المجلس الرئاسي يناقش نتائج مفاوضات السعودية والحوثيين ورواتب الموظفين

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقش مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، نتائج المفاوضات بين السعودية والحوثيين برعاية عمانية، بشأن تجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة سبأ الحكومية.

جاء ذلك خلال لقاء المجلس برئاسة رشاد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور عيدروس الزبيدي، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، عبدالله العليمي، عثمان مجلي، و فرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة.

واستعرض الاجتماع عددًا من المقترحات، والرؤى لتعزيز وحدة الصف، والاستجابة الفاعلة لتطورات الاوضاع المحلية، بما في ذلك مستجدات الوساطة التي تقودها السعودية، وسلطنة عمان لتجديد الهدنة، واطلاق عملية سياسية شاملة برعاية أممية.

وناقش المجلس، الوضع الاقتصادي، ومستوى تنفيذ الاصلاحات، والاجراءات الحكومية المتخذة للوفاء بالالتزامات الحتمية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والنفقات الاساسية لتشغيل الخدمات العامة.

ووجه المجلس الرئاسي، الحكومة بمضاعفة الجهود من اجل تحسين اليات تحصيل الايرادات العامة، وحوكمة العمليات المالية، والاستفادة المثلى من المنحة السعودية لتخفيف المعاناة الانسانية، ورفع كفاءة الخدمات الاساسية وفي المقدمة الكهرباء والطاقة.

كما استعرض المجلس، مستجدات الاوضاع الامنية والعسكرية، وجهود مكافحة الارهاب، وتصعيد مليشيا الحوثي، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان التي طالت الشباب المحتفلين بالاعياد الوطنية، ومخيمات النازحين، فضلا عن هجماتها الارهابية العابرة للحدود.

وأعرب مجلس القيادة الرئاسي عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على اساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.