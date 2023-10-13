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عدن - ياسمين التهامي - الغازي الغريب"... آفة جديدة تهدد البشرية وتخرج عن السيطرة... 2023/10/13 الساعة 03:17 صباحاً اقراء ايضاً : ول العلماء إن انتشار الأنواع دليل قوي على أن التوسع السريع للنشاط البشري قد أدى إلى تغيير جذري في النظم الطبيعية، ما دفع الأرض إلى عصر جيولوجي جديد، هو "الأنثروبوسين".مواضيع مقترحة وفقًا للنتائج، تعد الأنواع الغازية سببًا مهمًا في 60% من جميع حالات انقراض النباتات أو الحيوانات الموثقة، وهي واحدة من خمسة محركات رئيسية إلى جانب فقدان الموائل والاحتباس الحراري والتلوث، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية. الغازي الغريب"... آفة جديدة تهدد البشرية وتخرج عن السيطرة... فيديو وصور ول العلماء إن انتشار الأنواع دليل قوي على أن التوسع السريع للنشاط البشري قد أدى إلى تغيير جذري في النظم الطبيعية، ما دفع الأرض إلى عصر جيولوجي جديد، هو "الأنثروبوسين".مواضيع مقترحة وفقًا للنتائج، تعد الأنواع الغازية سببًا مهمًا في 60% من جميع حالات انقراض النباتات أو الحيوانات الموثقة، وهي واحدة من خمسة محركات رئيسية إلى جانب فقدان الموائل والاحتباس الحراري والتلوث، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية. الغازي الغريب"... آفة جديدة تهدد البشرية وتخرج عن السيطرة... فيديو وصور

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