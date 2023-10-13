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عدن - ياسمين التهامي - سم قاتل.. أضرار تناول المشروبات الغازية يوميًا- إليك ما يحدث للجسم وارتفاع ضغط الدم والسمنة المفرطة

الصودا دايت إحدى المشروبات الشائعة التي يقبل على تناولها الكثيرون. يتناولها البعض كبديل عن المشروبات الصحية. متجاهلين حجم الأضرار المترتبة على تناولها.

ففي دراسة شملت 2.888 شخص، أكبر من 45 عاماً للكشف عن طبيعة العلاقة بين حمية الصودا وأمراض المخ.

كشفت النتائج أن تناول كوب واحد من صودا الدايت يومياً. غالباً ما يعرض الشخص لمخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والإصابة بألزهايمر.

كما توصلت دراسة أخرى على 2.037 شخص من العاملين بأحد المصانع في اليابان، إلى أن المحليات الصناعية المتوفرة بالصودا الدايت. تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وحذر خبراء التغذية من الاعتماد على الصودا دايت في الحمية الغذائية، لما تسببه من مشكلات صحية في الجسم ومن بينها:

– أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية

– ارتفاع ضغط الدم

– السكري

– السمنة في حالة الإفراط فيها

– زيادة دهون الكبد، ما يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة الكبد الدهني غير الكحولي

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