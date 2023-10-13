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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 13-10-2023 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية..

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري حافظ سعر الريال السعودي اليوم على مستواه بالبنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع. سعر عملة المملكة في بنك مصر جاء سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري بموقع بنك مصر الإلكتروني عند مستوى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع. اقراء ايضاً : سعر عملة المملكة العربية السعودي في البنك المصري الخليجي عرض الموقع الإلكتروني لإيجي بنك سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستويات 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر وحدة النقد السعودية في بنك الكويت الوطني أبقى بنك الكويت الوطني على سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بموقعه الإلكتروني عند 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع. سعر العملة السعودية في بنك المصرف المتحد بلغ سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري بموقع بنك المصرف المتحد الإلكتروني 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي جاء سعر الريال السعودي أمام عملة مصر المحلية موقع بنك QNB الإلكتروني عند مستوى 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر عملة المملكة في البنك الأهلي الكويتي – مصر كما استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري على موقع البنك الكويت الوطني عند 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك التنمية الصناعية حافظ سعر الريال السعودي على مستواه بموقع بنك التنمية الصناعية الإلكتروني عند مستوى 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية على نفس مستويات أمس سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

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