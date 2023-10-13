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عدن - ياسمين التهامي - أفضل 6 مشروبات عشبية تقضي على السعال الشديد مع البلغم بسرعة فائقة

يعاني الكثير من الأشخاص من التعرض لنزلات البرد والإنفلونزا والكورونا خاصة في فصل الشتاء، وتعد الكحة الشديدة أحد أعراض كل تلك المشاكل الصحية المرتبطة بفصل الشتاء، إلا أن الأمر يزداد حدته مع البعض، وتزداد الكحة مع وجود البلغم المزعج، ويبحث الجميع عن أفضل وأسرع الحلول والعلاجات.

ومن جهته، قدم محمد سلام، خبير العلاج بالأعشاب، مجموعة من المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها في علاج الكحة الشديدة مع البلغم، والتي يستعرضها في السطور التالية، وفق موقع “فيتو”.

العسل

يحارب الكحة لدى الأطفال والكحة الشديدة، وبطريقة طبيعية.

كل ما عليك فعله هو تناول ½ ملعقة صغيرة إذا كنت من عمر 2- 5 سنوات، وإذا تجاوز أكثر من 12 عاما، يمكن إعطاؤه 2 ملعقة شاي من العسل، ويفضل أن يكون ذلك قبل النوم مباشرة ويجب عدم إعطاء العسل للرضع أقل من سنة، لأنه قد يسبب لهم تسمما غذائيا.

عصير الليمون

تناول عصير الليمون الدافئ، المحلى بالعسل مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، فهو أسرع علاج للكحة، كما أنه طارد جيد للبلغم.

الزنجبيل

كل ما عليك فعله ¼ ملعقة صغيرة من الزنجبيل مع ملعقة طعام من كل من خل التفاح والعسل، و2 ملعقة طعام من الماء، أعطه طفلك ملعقتين صغيرتين من هذا الخليط يوميًا حتى تختفي الكحة.

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خل التفاح

قوم بإضافة ملعقة صغيرة من كل من العسل وعصير التفاح وخل التفاح إلى كوب من الماء، ويقلب جيدا، وأعطه لطفلك يوميا، حيث يخلصه سريعا من الكحة والبلغم.

الزعتر

يساعد على محاربة الالتهابات الجهاز التنفسي العلوي والتهاب الشعب الهوائية والسعال الديكي، فهو مهدئ يعمل على استرخاء عضلات القصبة الهوائية، وتقليل الالتهاب، وعلاج الكحة سريعا.

كل ما عليك فعله هو نقع ملعقتين من أوراق الزعتر المسحوقة في كوب من الماء المغلي لمدة 10 دقائق، ثم يصفى ويفضل إضافة العسل والليمون لمزيد من الفائدة والتهدئة للسعال.

الفلفل الأسود بالعسل

يعد هذا المزيج الحل الأمثل للقضاء على الكحة، لأن الفلفل ينشط الدورة الدموية ويعمل على تدفق المخاط، كما أن العسل يخفف الكحة الطبيعي.

كل ما عليك فعله هو وضع ملعقة صغيرة من الفلفل الطازج المطحون، مع ملعقتين من العسل في كوب من الماء المغلي، ويترك لمدة 15 دقيقة قبل تناوله.

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