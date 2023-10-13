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عدن - ياسمين التهامي - خسر 3 كيلو من وزنك في 3 أيام فقط برجيم التمر واللبن الصحي

بين الحين والآخر ينطلق نوع من أنواع الرجيم، وأكثر ما أثير حوله الجدل هو رجيم التمر واللبن، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وساعد أشخاص كثيرة في خسارة الوزن الزائد، حيث أنه يُساعد في خسارة ما يصل إلى 3 كيلو في خلال ثلاثة أيام فقط، شرط أن يتم اتباعه بنفس النصائح والإرشادات للحصول على النتيجة الرائعة التي ترجوها.رجيم التمر واللبن

رجيم التمر واللبن يعتمد على تناول على 21 حبة متوسطة الحجم من التمر، يتم تقسيمهم على 7 حبات من التمر في خلال الوجبة الواحدة، بالإضافة إلى تناول كوب من الحليب متوسط الدسم، بجانب المداومة على تناول الماء والسوائل على مدار اليوم، أو أي من المشروبات الساخنة التي تُساعد في عملية الحرق مثل الشاي الأخضر أو القهوة بدون إضافة السكر.الأمر لا يتوقف عند تناول التمر واللبن بهذه الكمية فقط، بل يجب اتباع بعض النصائح، أهمها هو الابتعاد التام عن تناول الأكلات التي تحتوي على نسب عالية من الدسم، والدهون، والسكريات، والحرص على تناول الخضروات التي تحتوي على ألياف لتعزيز الشعور بالشبع، بجانب ممارسة التمارين الرياضية لتسريع حرق الدهون، حتى وإن اقتصرت على رياضة المشي لمدة نصف ساعة.رجيم التمر واللبن لخسارة 3 كيلو في 3 أيام

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والجدير بالذكر أن من أساسيات رجيم التمر واللبن، أنه لا يمكن تطبيقه سوى بعد مرور أسبوع من نهايته، ولمدة ثلاث أيام فقط، حتى لا يَصبح الرجيم يأتي بنتيجة عكسية، وترتفع نسب السعرات الحرارية فيه إلى 350 سعرة حرارية، خسارة الوزن والحصول على الوزن المثالي ليس بالأمر الصعب، لكنه يَحتاج إلى إرادة من حديد، والحرص على التغيير، لأن السمنة لا تشكل خطرًا على المظهر، بل أيًضا على الصحة، فهي من أخطر أمراض العصر.