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عدن - ياسمين التهامي - لاتخطر على بال احد 7 فوائد مذهلة لشرب الحليب بالعسل صباحا (فوائد عظيمة) 2023/10/13 الساعة 08:55 صباحاً (جهينةيمن) وصي الأطباء دائما بتناول بعض المشروبات الصحية على معدة فارغة، التي لها فوائد صحية مختلفة عند تناولها على الريق، ومنها مشروب الحليب بالعسل، فهو صحي وله مزايا مختلفة لعلاج بعض المشاكل الصحية التي نعاني منها كالإمساك والهضم . ووفقاً لما ذكره موقع "healthline" إليك فوائد شرب الحليب بالعسل على الريق: اقراء ايضاً :

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